Se expropiará a quienes hagan construcciones prohibidas en zonas protegidas: MBH

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió que a las personas que hagan edificaciones prohibidas en áreas naturales protegidas, como la laguna de Alchichica o la Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán, se les expropiarán sus terrenos.

La advertencia la hizo este jueves por la mañana el mandatario en su habitual rueda de medios, cuando le comentaron sobre la clausura que hizo la Secretaría del Medio Ambiente Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (Smadsot) de un puente que se estaba construyendo en la laguna:

“Las obras que se hicieron en la laguna de Alchichica, y que fueron clausuradas a petición expresa que hice yo a la Secretaría del Medio Ambiente. Sobre qué empresa la estaba haciendo, me dijo que se ignoraba todavía, eso fue antier. Yo espero que entre antier y hoy ya me diga de quién es la empresa, pero esta clausurada la obra”, expresó el titular del Poder Ejecutivo.

Y abundó: “Son abusivos, son como los que en el área esta natural protegida de la Biosfera de Tehuacán, construyeron ranchitos. Yo conozco un presidente municipal de por allá que construyó un ranchito ahí en el área natural protegida, aquí es igual, pues no los vamos a dejar, no los vamos a dejar, y si quieren privatizar, los vamos a expropiar, se los digo de antemano: abusos no, abusos en este gobierno no, privilegios no”.

En otro tema, dado a conocer a través de un boletín, se informó qu Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, en coordinación con el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, recuperó dos toneladas de residuos eléctricos y electrónicos durante el “Reciclatón Regional 2021”, realizado los días 23 y 24 de septiembre.

Al presentar el resultado del evento, la titular de la dependencia, Beatriz Manrique Guevara destacó que el 6 por ciento de los objetos recogidos tienen metales pesados, plásticos y retardantes de flama que pueden provocar severos daños a la salud, esto de acuerdo a estudios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Indicó que el acopio de los residuos fue ejecutado de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas, con la participación de la población de Texmelucan que se sumó a la cruzada para disminuir el daño a los recursos naturales derivado de la explotación.