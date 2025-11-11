Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasEstado

Se evitó que 40 municipios pierdan certificación de ganado libre de enfermedades: SDR

Ana Laura Altamirano informa que la verificación se hizo ante autoridades de sanidad fitosanitarias de Estados Unidos

Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla informó que se evitó que 40 municipios perdieran la certificación de ganado libre de enfermedades
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Puebla informó este lunes que se evitó que 40 municipios perdieran la certificación de ganado libre de enfermedades, luego de coordinar trabajos de prevención con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) del gobierno federal.

La titular Ana Laura Altamirano Pérez destacó que estas localidades de vocación ganadera están libres de brucelosis y tuberculosis, tras ser verificadas por autoridades de sanidad fitosanitaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

En rueda de prensa, anunció que ha iniciado una campaña de aretado del ganado para crear un inventario real a fin de garantizar la trazabilidad de los animales en la entidad, un paso indispensable para los barridos sanitarios que verifican que el ganado esté libre de enfermedades.

Informó que el gobierno del estado de Puebla destinó una inversión de 103 millones de pesos al programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, destacando el fortalecimiento de las acciones de vigilancia y control, especialmente frente a la plaga del gusano barrenador.

Altamirano Pérez enfatizó que esta estrategia es crucial debido a que los mercados, tanto nacionales como internacionales, exigen que los alimentos se produzcan bajo estrictos criterios de sanidad e inocuidad para proteger la salud pública de los consumidores.

La funcionaria estatal resaltó que Puebla ha sido catalogada como un ejemplo nacional en el manejo del gusano barrenador, gracias a la intervención oportuna y la inversión estatal.

Destacó que hubo un despliegue de seis brigadas de médicos veterinarios para establecer un cerco sanitario efectivo en la entidad, con profesionales, acreditados por el Gobierno de México, que cuentan con medicamentos e insumos propios para el manejo, control, e identificación de la plaga.

Informó que el estado fue reforzado con un incremento en los Puntos de Verificación e Inspección Zoosanitaria, pasando de 10 a 18 puntos, que además fueron rehabilitados para ofrecer mejores condiciones de trabajo al personal veterinario.

Como parte de la inversión total, que incluye recursos federales, también dijo que se llevaron a cabo 16 campañas fitozoosanitarias, donde se trabajó en el control y erradicación de plagas y enfermedades que afectan a la producción de cultivos.

En siniestros agropecuarios, finalmente informó que, con una inversión de 50 millones de pesos, se garantizó la atención inmediata 4 mil 935 productores afectados por contingencias en la Sierra Norte de Puebla.

Precisó que ya se inició la entrega de los recursos en beneficio de los primeros 2 mil 458 productores, cubriendo 4 mil 969 hectáreas de tierras, con una inversión de más de 11 millones de pesos.

