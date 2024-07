Se esfuma posibilidad de planta tratadora de basura para Tehuacán; otra promesa incumplida de Tepole

Tehuacán.- Tehuacán no tendrá planta tratadora de residuos sólidos urbanos, ya que la empresa Hova Green, que hace un año ganó la licitación para dar ese servicio al municipio decidió desistir, con esto Pedro Tepole incumple su principal promesa de campaña que fue la de resolver en su trienio el problema de la basura y hereda a la próxima administración municipal ese tema que ha sido una de las mayores causas de molestia entre los ciudadanos.

Hova Green no encontró un terreno apropiado ni dentro ni fuera del municipio para instalar su planta, así lo informó el secretario general del ayuntamiento, Edgar Fidel Cruz Trujillo, quien dijo que por ello a un año de haber ganado al licitación la empresa desistió de ese contrato.

A decir del secretario a pesar de la tardanza que se dio para esa decisión, la empresa no será sancionada, debido a que el gobierno municipal no hizo ninguna inversión en ese proyecto, por lo tanto, no hay ninguna fianza que reclamar.

Desde la adjudicación de la licitación hubo asuntos turbios, ya que la empresa tiene un historial de cambio de actividades y llevaba muy poco tiempo en el tema del manejo de residuos sólidos, lo que fue en su momento cuestionado hasta por integrantes del Cabildo, pese a lo cual se le concedió el contrato.

Entre los requisitos que se pidieron para conceder la licitación era que la empresa contara ya con un lugar seguro para la disposición final de los residuos sólidos y la instalación de su planta, sin embargo, no dio esa garantía, lo cual fue otro aspecto que se cuestionó a las autoridades, pero el alcalde insistió en todo momento que se buscaría ese lugar.

Recientemente, Pedro Tepole, durante su campaña en busca de la reelección, volvió a prometer que resolvería el problema de la basura e insistió en que faltaba poco tiempo para que Hova Green iniciara trabajos en el municipio, todo lo cual se vino abajo este mes, a pocos días de que el alcalde perdió la elección y se quedó sin posibilidades de repetir como munícipe de Tehuacán.