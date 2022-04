Se equivoca Agustín Carstens en sus recomendaciones para combatir la inflación

Agustín Carstens, exgobernador de Banxico y actual gerente general del Banco de Pagos Internacionales, el martes 5 de abril en una conferencia sobre El regreso de la inflación en el Centro Internacional de Estudios Monetarios y Bancarios, en Génova, Suiza, mencionó entre las causas de la inflación: a) un repunte de la demanda; b) el que ésta se haya dirigido sobre todo a los bienes y no a los servicios; y c) “los cuellos de botella, demoras en las entregas, aumento de los costos de envío y escasez de insumos de producción claves”. Ante ello, Carstens dio que “lo más probable es que esto requiera que las tasas de interés reales suban por encima de los niveles neutrales durante un tiempo para moderar la demanda”. Al respecto cabe decir que el incremento de demanda no ha estado presente en todas las economías. Sobre todo ha estado presente en la de EUA, debido a que el gobierno expandió significativamente el gasto público para combatir la pandemia, como para apoyar a empresas y familias, pero eso no aconteció en la mayoría de las economías. En éstas, las presiones inflacionarias son sobre todo por los cuellos de botella, por las interrupciones de los suministros, por los mayores costos de transportes, como por la escasez de insumos estratégicos y de alimentos, y esto no se resuelve con el alza de las tasas de interés que propone el director del Banco de Pagos Internacionales. El alza de la tasa de interés, no va agilizar las cadenas de suministros, ni disminuirá el costo de transporte del envío de productos, ni mucho menos reducirá la escasez de insumos de productos claves, ni frenará el conflicto Rusia-Ucrania, ni el alza del precio del petróleo y del gas y de los alimentos que se ha derivado de ello. Sino al contrario, el alza de la tasa de interés que están realizando los bancos centrales, contraerá la inversión y la producción, por lo que seguirá la escasez de productos y las presiones inflacionarias.

Agustín Carstens, reconoció que el alza de la tasa de interés genera “costos a corto plazo en términos de actividad y empleo (y que) son el precio que pagar para evitar costos mayores en el futuro”. Como él no va a quedar desempleado y no sufre los estragos de la contracción económica, de ahí que considera como costos menores tales consecuencias. Antepone los intereses del sector financiero que quiere la estabilidad de la moneda controlada por ellos, frente a los que quedarán desempleados y se verán afectados por la contracción económica generada por el alza de la tasa de interés.

En dicha conferencia Agustín Carstens dijo que “debemos fortalecer la capacidad productiva de la economía. De hecho, esto está muy atrasado. Muchos de los desafíos económicos a los que nos enfrentamos hoy se derivan del descuido de las políticas del lado de la oferta durante la última década o más”. Lo que no reconoció dicho funcionario es que ello ha sido consecuencia en gran medida a las políticas predominantes de alta tasa de interés que muchos bancos centrales han instrumentado, aunado a las políticas de austeridad fiscal, lo cual atenta sobre el sector productivo y favorece al sector financiero, al cual responden los bancos centrales. Y de hecho reiteró que “la clave para un mayor crecimiento sostenible no puede ser una política monetaria o fiscal expansiva”, evidenciando que defiende las políticas monetaria y fiscal restrictivas para evitar presiones de demanda sobre precios. Cabe preguntarle a Carstens ¿cómo se fortalecerá la capacidad productiva de una economía, sin política monetaria y fiscal expansiva? Los libros del primer semestre de economía de la UNAM señalan que para que se de el crecimiento se requiere de bajas tasas de interés y expansión del gasto público a favor del desarrollo productivo y del empleo. Habría que preguntarle a Carstens ¿qué les enseñó a sus estudiantes en la Universidad de Chicago y en el ITAM, de cómo fortalecer la capacidad productiva?

En su conferencia, tal funcionario dijo que “en el mediano plazo, un mayor crecimiento potencial facilitaría que las economías endeudadas resistieran las tasas de interés nominales y reales más altas que probablemente prevalecerán en los próximos años”. Y al respecto surge otra interrogante, ¿cómo las economías endeudadas alcanzarán un mayor crecimiento potencial con tasas de interés más altas?, pues éstas incrementan la carga del servicio de su deuda, lo que les resta capacidad de inversión y de gasto para poder crecer.

En su conferencia dijo que “los factores estructurales que habían mantenido bajo cierto control el aumento de precios durante la última década pueden desvanecerse a medida que retrocede la globalización”. Efectivamente, estamos enfrentando ahora las contradicciones derivadas de la globalización, que todos los gobiernos impulsaron, que por décadas contribuyó a contrarrestar a través de importaciones baratas los rezagos productivos existentes en muchas economías para bajar la inflación, y ello fue financiado con deuda y entrada de capitales. Ahora, con la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania se manifiestan interrupciones en las cadenas de suministros y alzas de precios del petróleo, del gas, de materias primas y alimentos básicos, y se generaliza la inflación. Y además salen a flote los rezagos productivos y escasez de productos en muchas economías como resultado de que las políticas de la globalización han actuado a favor del sector financiero y de las empresas transnacionales, en detrimento de la capacidad productiva de las naciones, por lo que se retroalimentan las presiones inflacionarias internas y externas.