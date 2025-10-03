Se enlaza Armenta a la mañanera; presenta bicicleta poblana y rescate de la industria del calzado

El gobernador Alejandro Armenta Mier se enlazó este viernes a la “Mañanera del pueblo”, para presentar los diversos productos hechos en Puebla, como fabricación de bicicletas en talleres locales, el primer café soluble mexicano y el rescate de la industria del calzado.

Te puede interesar: Se sumaron 23 mil 335 negocios a primera jornada del “Viernes muy mexicano”: Concanaco Servytur

En la sección “Viernes muy mexicano” presentó los diversos productos “hechos en Puebla”, destacando la reactivación de la economía local a través del apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

​El gobernador inició felicitando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su primer año de gobierno, asegurando que a Puebla “le ha ido muy bien” gracias a su generosidad.

En la transmisión, Armenta Mier estuvo acompañado por empresarios y miembros de su gabinete, como Laura Bernal Bautista, dueña de La Concordia, una empresa familiar con más de treinta años de historia, y Juan Pablo Cisneros, presidente de la Cámara de Comercio de Puebla.

También puedes leer: 2 mil campesinos de 23 cooperativas participan en la elaboración del café soluble “5 de Mayo”: SDR

​El gobernador presentó tres proyectos clave de la producción poblana: un prototipo final de bicicleta “hecha por manos poblanas” que forma parte de un plan para implementar 500 kilómetros de ciclopistas en el estado.

Destacó que el objetivo es fomentar la salud y la movilidad, al tiempo que se impulsa la economía local a través de talleres y familias poblanas.

También promocionó el café poblano soluble “5 de mayo”, señalando que este producto se suma al proyecto federal de apoyo a los cafeticultores del país.

Y en tercer lugar, el renacimiento de la industria del calzado en la región de Tehuacán y Tepeyahualco.

Anunció que se producirán 750 mil pares de zapatos hechos en Puebla para ser distribuidos en las escuelas.

​Finalmente, el mandatario agradeció a la presidenta y al coordinador del programa por permitir a las Mipymes resurgir en Puebla.

“Muchas felicidades por este gran trabajo que estás haciendo a favor de México, estimada presidenta. En Puebla te queremos”, concluyó.

Te recomendamos: Para el primer trienio de 2026 estará listo el prototipo de Olinia

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre Stéffano, señaló que cada viernes acercarán a la gente con su negocio familiar, donde gana el empleo local, la formalidad y la seguridad comunitaria.

Dijo que “Viernes muy mexicano” está alineado al Plan México, fortalece el mercado interno, impulsa la prosperidad compartida, y reconoce a la empresa familiar como columna vertebral de la economía.