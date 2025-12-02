Lunes, diciembre 1, 2025
Se eleva en 10 por ciento índice de contagios de VIH en la región de Tehuacán

Tehuacán y Chilac ocupan los primeros lugares

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria indicó que los contagios son entre los 18 y 25 años
Elizabeth Rodríguez Lezama

En comparación con el año pasado en la región de Tehuacán se ha notado un aumento cercano al 10 por ciento en contagios del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), según declaraciones del jefe de la Jurisdicción Sanitaria 10, Fernando García Hernández, quien detalló que el 2024 cerró con un promedio de 96 contagios y en lo que va de este 2025 la cifra alcanza aproximadamente 110 casos distribuidos en los 20 municipios que integran la demarcación jurisdiccional.

La mayor concentración de diagnósticos por esa enfermedad se registra en Tehuacán y San Gabriel Chilac, lo que se atribuye en gran medida a la cantidad de población que tienen, por lo que en ambos se concentran esfuerzos para disminuir la incidencia.

Informó que esos casos corresponden en su mayoría son jóvenes de entre 18 y 25 años, por lo que insistió en la necesidad de que padres de familia hablen abiertamente con sus hijos sobre los riesgos de transmisión y las medidas de protección.

El jefe de la jurisdicción consideró necesario dejar de ver al VIH y la actividad sexual como temas tabúes y abordarlos de manera directa con sus hijos a fin de que tomen conciencia en materia de prevención.

Como parte de las estrategias de detección temprana, se han aplicado más de 34 mil pruebas de VIH en la totalidad de la jurisdicción. Además, se han distribuido más de 100 mil preservativos durante jornadas comunitarias y campañas informativas, con el objetivo de promover el uso correcto del condón como medida esencial de prevención.

La Secretaría de Salud también ha llevado estas acciones a espacios de alta concentración poblacional, como instituciones educativas y el Centro de Reinserción Social (Cereso) donde se han efectuado pruebas rápidas. Esas jornadas han permitido identificar casos positivos, destacó.

Hasta el momento, únicamente dos personas diagnosticadas han rechazado recibir atención médica, informaron los servicios de salud, que recalcaron que la oferta de tratamiento es gratuita y constante a través del gobierno del estado.

Señaló que hasta el momento no tienen detectados contagios en menores de edad, pero hizo notar que sí hay casos entre muy jóvenes lo que implica no bajar la guardia para ir brindando información a quienes comienzan su actividad sexual.

El llamado institucional busca reforzar la educación sexual, impulsar el uso de preservativo y promover la realización de pruebas de detección entre la población joven, con el fin de disminuir los riesgos de transmisión y mejorar el control epidemiológico en la región.

Nacional

Caída de remesas responde a menos mexicanos trabajando en EU: BBVA

La Jornada -
Julio Gutiérrez México. La caída del flujo de remesas que llegan a nuestro país responde, en mayor medida, a que desde hace dos años hay menos...
Internacional

Elecciones Honduras: Asfura y Nasralla en empate técnico con 58% de cómputo

La Jornada -
Tegucigalpa.- Nasry Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y apoyado por el presidente estadunidense, Donald Trump, lideraba las elecciones presidenciales del domingo en Honduras,...

00:02:00

Mínima disminución de la mortalidad por VIH/Sida en Puebla; la tasa pasó en 10 años de 2.79 a 2.01

Yadira Llaven Anzures -
En el Día Mundial del Sida, la Secretaría de Salud del Estado reportó una mínima disminución, en la última década, en la tasa de...

Ratifica Tribunal prohibición de pirotecnia en Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
La determinación del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito confirmó la prohibición absoluta del uso de pirotecnia en Tehuacán, desechando el...
00:00:32

Protestan repartidores en moto en Tehuacán por robo a uno de sus compañeros cometido presuntamente por policías

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Repartidores en moto bloquearon este lunes el centro de la ciudad en protestar por el supuesto robo de que fue objeto uno de sus...

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

