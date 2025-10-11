Se eleva a 38 municipios y 66 comunidades, las afectaciones por disturbio tropical en Puebla

Al corte de las 17 horas de este viernes, el disturbio tropical en el Golfo de México que ha generado fuertes lluvias en Puebla, incrementó las afectaciones en 38 municipios y 66 comunidades de la Sierra Norte, Nororiental y Negra del estado.

Además, causó el colapso de vías de comunicación, el desbordamiento de ríos y graves daños a la infraestructura.

Las afectaciones se concentran principalmente en las localidades de Francisco Z. Mena, Pantepec, Tlacuilotepec, Huauchinango, Xicotepec de Juárez, Cuetzalan, Ciudad Serdán, Tlatlauquitepec y Zacatlán.

De acuerdo con el reporte del gobierno del estado, el panorama humano de la tragedia arroja cinco personas fallecidas, una en Tlacuilotepec (en la localidad de La Joya), dos en Naupan, en Tlaxpanaloya; y dos personas en Pahuatlán, en Xolotla.

Asimismo, continúan ocho personas sepultadas en el municipio de Huauchinango por el colapso de viviendas; y tres desaparecidas.

Las afectaciones directas se registran en 500 personas en Pantepec, con daños en viviendas, infraestructura y vías de comunicación.

La contingencia mantiene incomunicadas a múltiples comunidades debido a 29 tramos carreteros y caminos afectados, así como la destrucción de dos puentes clave entre Venustiano Carranza y Chicualoque, y otros más en Tlacuilotepec.

El temporal también ha dejado cierres totales en puntos críticos, como la carretera federal México–Tuxpan, y cortes en el corredor Tetela de Ocampo–Zacapoaxtla.

Mientras en las zonas de Huauchinango y Xicotepec de Juárez enfrentan una emergencia ambiental tras reportarse afectaciones a la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex), que derramó hidrocarburo en el río San Marcos.

La autoridad estatal reportó un derrame de petróleo debido al colapso parcial de un dique, por lo que la paraestatal y Protección Civil (PC) han recuperado aproximadamente 100 mil litros de hidrocarburo.

El gobierno del estado ha movilizado a las fuerzas de seguridad y cuerpos de emergencia para atender la crisis, con el envío de maquinaria pesada para liberar los 29 tramos carreteros y caminos afectados, así como para atender los deslaves.

La asistencia y atención médica ha sido una prioritaria en las zonas afectadas.

