Se eleva a 13 el número de muertos en Puebla y se reducen los desaparecidos a cuatro: Armenta

El mandatario hizo un balance ante la presidenta Claudia Sheinbaum de los daños causados en la entidad por las intensas lluvias de las últimos días

Alejandro Armenta informó sobre los avances en la atención a la emergencia en Puebla, confirmando el saldo de 13 personas muertas
Alejandro Armenta informó sobre los avances en la atención a la emergencia en Puebla, confirmando el saldo de 13 personas muertas
Yadira Llaven Anzures

Durante su participación en la “Mañanera del pueblo” ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó sobre los avances en la atención a la emergencia por deslaves en la Sierra Norte, confirmando el lamentable saldo de 13 personas fallecidas y más de 20 mil damnificados.

En un dato considerado de gran importancia para las labores de rescate, el mandatario poblano destacó que la cifra de personas inicialmente reportadas como desaparecidas o no localizadas se redujo significativamente de 13 a solo cuatro.

Armenta Mier enfatizó el despliegue operativo conjunto con los tres órdenes de gobierno para la atención de más de 20 mil 395 damnificados.

Reportó que actualmente 12 personas han sido atendidas en unidades médicas móviles, seis evacuadas y 13 se encuentran hospitalizadas.

Además, mencionó que se registraron afectaciones en 19 puentes de 10 municipios y 33 tramos carreteros en diferentes vialidades.

Precisó que se encuentran 68 máquinas trabajando en 11 puntos de operación distribuidos en municipios clave como Chiconcuautla, Zautla, Huauchinango, Jalpan, Pahuatlán, Pantepec, Tlaco, Tlacuilotepec, Xicotepec, Zacatlán y Zoquiapan.

Aprovechó para agradecer la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum este domingo a Huauchinango y Xicotepec, destacando que continúa el operativo de limpieza de casas en la comunidad de La Ceiba, una de las más afectadas por las lluvias recientes.

De paso, Alejandro Armenta anunció que junto con su equipo de trabajo este lunes recorrerá las localidades de Pantepec y Zautla, y se prevén visitas a Huauchinango y Zacatlán.

En el reporte ofrecido por el mandatario, dijo que los trabajos se extienden a un total de 23 municipios afectados, ratificando el compromiso del gobierno estatal con la atención de la emergencia.

Despliegan 2 mil 147 efectivos de la Sedena y GN

Luego de la activación del Plan DN-III-E en Puebla, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que se han desplegado 2 mil 147 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional para atender las afectaciones por las intensas lluvias y deslaves.

En el área de mayor incidencia se encuentran el general de Brigada, Héctor Ávila, y el general Francisco Antonio Enrique Rojas, comandante de la XXV Zona Militar en Puebla.

Entre los recursos humanos y materiales destacó tres aeronaves, una cocina móvil, ​una planta potabilizadora, ocho unidades de maquinaria pesada, cinco lanchas y cinco drones.

Además de la instalación de un hospital militar y la disposición de herramientas: ​145 palas, 120 picos y 28 carretillas para labores de remoción y limpieza.

Debe haber coordinación para garantizar la ayuda: Federación

Más tarde, en la conferencia de prensa que encabezó Armenta Mier en la ciudad de Puebla, la representante del Gobierno Federal en la mesa de emergencia, Leticia Ramírez Amaya, pidió a las autoridades mantener una estrecha coordinación y comunicación para garantizar que la ayuda llegue de manera efectiva a los damnificados.

La extitular de la Secretaría de Educación Pública enfatizó que el objetivo primordial de todas las acciones es salvaguardar la vida de las personas.

Desde la sede del gobierno estatal, Ramírez Amaya señaló que la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es mantener esa coordinación entre todos los niveles de gobierno para atender la emergencia.

“Particularmente, creo que lo más importante es la vida de las personas. Entonces esa es la prioridad, tenemos que garantizar que ellos tengan las condiciones para estar bien”, afirmó la funcionaria federal.

Expuso que el trabajo no se limita a las instituciones, sino que se centra en fortalecer la relación con los damnificados.

A nombre de presidenta, dijo a los ciudadanos “estamos con ustedes” y que el Gobierno Federal se apoyará en la limpieza de viviendas y el restablecimiento de la comunicación en las localidades afectadas.

Tras la visita de Sheinbaum Pardo a la Sierra Norte, afirmó que se continuaron recorriendo las casas de las personas con las que la mandataria conversó, para ver cuáles eran realmente sus necesidades.

Mencionó que el censo de daños iniciará una vez que sea posible, y que la información obtenida será clave para canalizar los apoyos.

Al final destacó que la cercanía con la gente es una de las prioridades del actual gobierno, pues se trabaja por convicción, creyendo que lo más importante es la vida de las personas y estar cerca de ellas.

Temas

