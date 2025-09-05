Viernes, septiembre 5, 2025
Se desploma techo del CIS construido por Guadalupe Daniel en Cuautlancingo

Martín Hernández Alcántara

Parte del techo del Centro Integral de Servicios de Cuautlancingo, inaugurado durante la pasada gestión de la morenista, Guadalupe Daniel Hernández, y que tuvo un costo de 51.3 millones de pesos, se desplomó hoy, pero no hubo heridos, se informó oficialmente por parte del actual ayuntamiento, Omar Muñoz Alfaro, que resaltó “la mala calidad de los materiales” utilizados en el edificio. 

“Debido al exceso de lluvias registradas en las últimas semanas y por la mala calidad de los materiales con los que se construyó el Centro Integral de Servicios, inaugurado en 2021, una parte del techo se reblandeció y se precipitó sin que haya personas lesionadas”, se dio a conocer en un escueto comunicado que fue publicado en redes sociales.  

En el informe se añadió que “personal de bomberos y protección civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están evaluando los daños y las condiciones del edificio para actuar en consecuencia”. 

Los datos del comunicado fue acompañado de fotografías en las que se observa a elementos del Cuerpo de Bomberos inspeccionando los daños y asegurando el área del siniestro. 

La obra tuvo costo de 51 millones de pesos y fue inaugurada el 7 de septiembre de 2021 por el entonces gobernador Miguel Barbosa y Guadalupe Daniel.

El CIS de Cuautlancingo consta de un sótano para 42 autos, planta baja y un segundo público, con oficinas municipales, ministeriales, cabildos y presidencia. Fue edificado sobre un terreno adquirido en 2019 y cuenta con 3 mil 245 metros cuadrados de construcción.

Originalmente el inmueble prestaba múltiples servicios estatales y ministeriales, muchos de los cuales han sido recortados para enfocarse en los trámites municipales.

Una omisión en la regulación legal del predio, atribuida a la gestión de Guadalupe Daniel, ha estancado los planes de modernización del edificio, lo que representa un obstáculo significativo en su gestión actual. 

