Se deslinda Salomón Céspedes de transferencia de 27 mil votos de Morena a FxM

El gobernador Salomón Céspedes Peregrina se deslindó este viernes de la transferencia de al menos 27 mil votos por parte del Instituto Electoral del Estado (IEE) a favor del Partido Fuerza por México (FxM), a fin de no perder su registro ni las prerrogativas en el estado de Puebla.

“Nosotros estamos ajenos a ese tema, me ocupa porque veo que muchos compañeros hablan del ejercicio del poder y por eso es que respondo, que no se equivoquen, no somos iguales”, declaró.