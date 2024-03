Se desconoce el paradero de Guillermo Raúl pese a que hay un detenido

Carla López Escobedo, hermana de Guillermo Raúl, quién desapareció hace más de dos meses en Amozoc, lamentó que a la fecha no se conozca el paradero de su familiar pese a que hay una persona detenida, ya que esta se ha reservado su derecho a declarar y no ha aportado mayores dados de dónde podría estar el joven.

La persona aprehendida es Ulises N., amigo de Guillermo, quien, de acuerdo con la investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo, sería el responsable de la desaparición de la hoy víctima.

En entrevista, Carla López comentó a La Jornada de Oriente que desde hace 15 días que se dio a conocer la detención del presunto responsable, este no ha confesado en dónde podría estar Guillermo ya que entre sus derechos se encuentra el reservarse su derecho a declarar.

En ese sentido, puso en duda la efectividad del Sistema de Justicia Penal, pues lamentó qué pese a que ya hay una persona detenida, no pueda saber en dónde está su hermano.

Dijo que teme que Ulises N. sea amenazado por sus posibles cómplices para que no diga a las autoridades qué pasó con su familiar.

“A veces no sé si era mejor que no estuviera detenido y así no se sintiera presionado y dijera en dónde está Raúl”, acotó.