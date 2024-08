Se desborda canal en Chalco y pega a colonias anegadas desde hace 27 días

Una tormenta ocurrida ayer al caer la noche provocó el desbordamiento del canal que cruza la comunidad de San Mateo Tezoquipan Miraflores, en el municipio de Chalco, en los límites con Tlalmanalco.

Las torrenciales lluvias generadas por la onda tropical 19 formaron grandes corrientes de agua en la avenida principal de esa localidad, cercana a las faldas del volcán Iztaccíhuatl, y severas inundaciones en varios sectores.

San Mateo Tezoquipan se ubica a 13 kilómetros de la zona que desde hace 27 días permanece anegada en ese municipio, la cual, según reportaron vecinos anoche, también resultó afectada con las torrenciales lluvias.

El director de Protección Civil del estado de México, Adrián Hernández Romero, confirmó que se incrementó de nuevo el nivel del agua en las colonias Jacalones y Culturas de México, las más afectadas.

Hasta ayer por la tarde, el nivel de aguas negras y pestilentes que permanecían en esa zona había comenzado a descender al grado de que algunas viviendas eran limpiadas y varios comercios ya comenzaban a abrir.

A unos kilómetros de San Mateo Tezoquipan, ya en territorio del municipio de Tlalmanalco, se desgajó el cerro Cruz de Mayo.

Mientras, en el municipio de La Paz, la carretera federal México-Texcoco quedó intransitable debido a que las aguas broncas que descienden del cerro Lomas de San Sebastián la inundaron por completo a la altura del paraje Hotel Términos.

Día del Abuelo en el albergue

Don Fidel festejó ayer el Día del Abuelo, al lado de sus cuatro nietos y su familia, en el albergue habilitado para los damnificados de las inundaciones en las colonias Jacalones y Culturas de México de este municipio.

Comentó que no hubo pastel porque no hay posibilidades , pero no se acongoja, porque lo importante es que él y sus seres queridos están bien y juntos en el refugio, a pesar de la tragedia que viven desde hace 27 días. Estoy con mis chiquitines que tanto amo , así como con su esposa, su suegro, sus hijas, yernos e incluso vecinos a quienes estima y quienes también perdieron todo por las aguas negras que entraron en su vivienda, ubicada en la calle Dos de Marzo de la colonia Jacalones.

Las bacterias del líquido negro y pestilente estancado dentro de su propiedad infectaron su pie diabético, y luego de que fue rescatado en lancha terminó en un hospital, donde hace casi dos semanas le amputaron una pierna.

La herida de la operación ya sanó, y ayer don Fidel se sentía bien. Su suegro le ayudó a bañarse y se reunió con sus nietos, quienes no han podido ir a la escuela y toman clases en el refugio instalado en Culturas de México.

Lo importante es mi salud, que estamos bien, que todos ellos están bien, y eso es lo más importante , asegura, porque al inicio de la contingencia salvó la vida y este miércoles estuvo rodeado de seres queridos. De 57 años de edad, don Fidel teme regresar a su hogar. Qué más quisiera que ya estar en casa, pero me preocupa, porque está muy reciente esto (la amputación de su pierna) y va muy bien. Un error me puede costar la vida .

Por ello pidió a las autoridades que lo apoyen para obtener una prótesis con la cual pueda volver a caminar y se comprometan a dejar su casa limpia y desinfectada, a fin de que cuando regrese no existan riesgos para su enfermedad crónica.

