Se desata persecución judicial contra manifestantes contra uso de cañones antigranizo

El Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental reveló el inicio de la persecución judicial y la criminalización aleatoria de pobladores que protestaron por el uso de cañones antigranizo en la región, la Fiscalía General del Estado (FGE) giró 50 citatorios, entre ellos, el de Moisés Mantilla Cortez, joven atleta paralímpico de 22 años que tenía la columna rota en el momento de los hechos.

Cuando se cumplen 8 años de la imposición de la Ley de Agua en el Estado de Puebla por el Partido Acción Nacional (PAN), colectivos y organizaciones que defienden el derecho humano al agua se manifestaron fuera del Congreso local, denunciaron el impacto de la privatización que esto ha implicado, así como el uso de tecnologías que “acaparan” el agua, así como la agudización de contaminación y despojo del vital líquido que se vive en el estado desde entonces.

“Los cañones antigranizo son la nueva punta de lanza de la privatización del agua” sostuvo Felipe Romero, integrante del Colectivo Diente de León quien acusó que pese a que desde el 20 de mayo de éste año el uso de cañones antigranizo está prohibido en Puebla, esta tecnología sigue vigente, sin control ni vigilancia.

Esto pese a que desde mayo entró en vigor la ley que prohíbe el uso, manejo e instalación de tecnologías, utensilios, instrumentos o cualquier otro medio que tengan como fin alterar el ciclo hidrológico natural.

Denuncian criminalización de protesta

El comisariado ejidal de Tepeyahualco, Guadalupe Vázquez, y Moisés Mantilla Morales denunciaron la persecución judicial que se ha desatado contra pobladores que se manifestaron por el uso de cañones-antigranizo el 4 de septiembre del 2020, cuando tomaron la caseta de peaje de Cantona, —tramo carretero Amozoc-Perote, a la altura del kilómetro 80– Acusan “una cacería” infundada y aleatoria: “empezaron a acusar a pobladores, sin ton ni son”, sostuvieron.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la carpeta de investigación CDI: 133/2020/Tepeyahualco, en la que se acusan los delitos de daño en propiedad ajena, — por desperfectos en las plumas de la caseta–, daño patrimonial de 107 mil pesos de pérdida de pago de peaje y el delito de obstrucción de vías de comunicación.

La pasada semana, la FGE empezó a girar órdenes de presentación, entre ellos consta la de Moisés Mantilla Cortez, joven de 22 años que estaba hospitalizado el día que ocurrió la protesta.

“Se está señalando a la gente a lo tonto, al azar. En las protestas participamos más de 600 personas de toda la región, de varios municipios, la Fiscalía dice que son 70 personas las implicadas, yo he sido señalado, me giraron un citatorio y me di cuenta que en la lista estamos 50 personas a quienes se nos quiere acusar de esos delitos”, denunció Moisés Mantilla Morales.

El apicultor Moisés Mantilla Morales –padre de Moisés Mantilla Cortez — aseguró que desde hace varios años en la región de Libres Oriental, que es la boca del Altiplano, empresas y grandes productores de fresas y hortalizas detonan esta tecnología inhibidora del ciclo natural de la lluvia que no sólo daña zonas agrícolas.

“Impiden que llueva, en la región sobrevuelan avionetas y bombardean las nubes, desde temprana hora, no sólo cuando no llueve, lo hemos denunciado hasta el cansancio, pero no hemos recibo respuesta, sólo citatorios, sabemos que se preparan órdenes de aprehensión. Esa es la respuesta que nos dan”, dijo.

Moisés aseguró que no sólo se han perdido cosechas por la sequía provocada, también ha afectado a los apicultores de la región que ya reportan pérdida en la producción de miel. Él aseguró que ha perdido 60 de 300 colmenas que tenía. “Las abejas están muriendo”, denunció

Por su parte, el colectivo Diente de León reveló que la denuncia interpuesta hace tres meses ante la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, en la que denunció el uso de cañones en la región de San Salvador el Seco, ha sido ignorada a la fecha.