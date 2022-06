Se debe crear infraestructura vial que evite excesos de velocidad en Puebla: ONG

Luego de las carambolas y otros accidentes automovilísticos suscitados la semana pasada en el Anillo Periférico de la zona metropolitana de Puebla, organizaciones interesadas en la movilidad consideraron que para disminuir los percances se debe implementar infraestructura que no permita altas velocidades, aplicar sanciones y mejorar el transporte público.

“En primer lugar se necesita infraestructura que pacifique las calles y pacifique el periférico, no puede ser que sea uno de los lugares más mortales en la ciudad y esto es porque las velocidades no están reguladas, porque se te permite correr a más de 120 kilómetros por hora, lo cual pone en riesgo no solo a quienes van manejando sino a las personas que intentan cruzar, que viven cerca, que tienen que moverse de otras formas. No podemos dejarlo solo en la responsabilidad de las personas, la infraestructura tiene que existir para que si tú deseas ir a 200 kilómetros por hora en el periférico, esto no sea posible”, explicó, a pregunta expresa ayer en una rueda de medios, Ana Paula Muñoz, presidente del Consejo de Movilidad Puebla.

La activista añadió que también debe haber “sanciones que sean reales, que sean efectivas,” para los conductores que transgredan los límites de desplazamiento permitidos, “pero que ni siquiera tengamos que llegar a eso, que en todas las calles de Puebla, si alguien quiere por exceso de velocidad poner en riesgo la vida de otros no pueda”.

Agregó que otro punto para resolver la problemática es la inversión para mejorar el transporte público, a fin de que más personas opten por dejar sus automóviles para trasladarse en camiones”.

Muñoz y representantes de otras organizaciones como Lydia Deni Gamboa López, del colectivo Espacio Público FyL, Martha Corona Espinoza y Rodrigo Centeno Galicia de la Red Puebla para Todos, amén de Ramón Vara de la asociación civil Manu Vive, ofrecieron este martes una conferencia de medios para pedir que el Congreso local homologue la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial federal a la norma equivalente estatal.

“Nuestra agenda es de justicia social, pues considera que más del 84 por ciento de la población transita por las calles caminando o en transporte público en condiciones inaccesibles y de manera deficiente. Nuestra agenda es de equidad, pues observa que las personas con menores ingresos son las que gastan hasta 20 por ciento de éstos en traslados al mes. Nuestra agenda es de salud pública, porque incentiva la movilidad activa y no olvida que Puebla es el cuarto estado del país con la tasa de mortalidad más alta por diabetes”, aseveraron en un comunicado.

Y remataron: ”Nuestra agenda es de género, porque invita a diseñar y construir entornos urbanos en los que las mujeres y hombres transiten de manera segura y eficiente. Nuestra agenda salva vidas, porque observa que todos los días ocurren siniestros viales fatales pero prevenibles, como el ocurrido en la carretera Acatzingo-Esperanza”.