Se cumplen dos semanas sin servicio de radioterapia en el Hospital General del Sur de Puebla

Por segunda semana consecutiva, el servicio de radioterapia permanece suspendido en la Unidad de Oncología adjunta al Hospital General del Sur de la ciudad de Puebla, lo que ha dejado a pacientes sin acceso a un tratamiento fundamental para el cáncer. Ayer, decenas de personas acudieron al nosocomio esperando seguir con sus sesiones tras la promesa de reinicio el 29 de septiembre; sin embargo, el área permaneció cerrada.

El personal hospitalario solicitó a los pacientes regresar el lunes próximo para verificar si los equipos estarían listos y así retomar las atenciones pendientes.

“Nos dicen que nos demos la vuelta la próxima semana, pero no nos aseguran cuándo reanudarán”, expresó uno de los afectados, resaltando la preocupación que genera la falta de certeza.

Durante la interrupción, únicamente se atiende manualmente a quienes están por concluir su tratamiento oncológico. Aquellas personas que requieren más sesiones deben esperar, con una posible fecha de reanudación hasta el 6 de octubre, situación que incrementa los riesgos para quienes dependen de la continuidad en la atención médica.

La causa principal fue una fuga de aguas negras en la infraestructura hospitalaria, misma que ya fue reparada.

Sin embargo, los equipos necesitan ser calibrados y, al depender de una empresa externa, persiste el retraso sin que se especifique cuándo se restablecerá totalmente el servicio.

Para quienes requieren atención oportuna y continua, la segunda semana sin radioterapia agrava la incertidumbre y afecta la calidad de vida de pacientes oncológicos, que dependen de procedimientos constantes para mejorar su pronóstico. En el contexto local, la falta de servicios especializados tiene antecedentes recientes.

En julio de 2025, hospitales vinculados al sistema IMSS-Bienestar, entre ellos el del Sur de la ciudad de Puebla, suspendieron temporalmente el servicio de hemodiálisis debido al cierre de contrato con Zdenko SA de CV, proveedor fundamental para equipos y tratamientos. Cientos de usuarios quedaron sin atención, lo que derivó en protestas y bloqueos de vialidades en Puebla capital.

Las autoridades del IMSS-Bienestar refirieron entonces que el servicio se reanudaría de manera provisional con el mismo proveedor en tanto se licita uno nuevo. Tras negociaciones, se reactivaron parcialmente los tratamientos, aunque la situación reveló la vulnerabilidad de los sistemas médicos públicos ante fallas técnicas y cuestiones administrativas.

La reiterada suspensión de la radioterapia y otros tratamientos de alta especialidad en Puebla expone la fragilidad de la infraestructura hospitalaria.

Las familias afectadas, muchas de ellas en situación crítica, demandan que la calidad, continuidad y eficacia de los servicios médicos sean prioridades absolutas para las instituciones estatales y federales, exigiendo compromiso y garantías en la atención especializada.

