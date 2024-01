Se cumplen 24 horas de huelga en Audi; señalan que Jacobo Issa es quien obstaculiza el incremento de 15.5%

A más de 24 horas de que estalló la huelga en Audi, la representación sindical y la empresa y no han alcanzado algún acuerdo; lo último que se supo es que la firma germana ofrece 6.5 por ciento global y el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) lucha por 15.5 por ciento.

El organismo gremial indicó ayer en un breve mensaje a sus 4 mil 159 afiliados que aparentemente el directivo mexicano, Jacobo Issa, quien funge como vicepresidente de Recursos Humanos y Organización, es quien está poniendo obstáculos para dar un aumento de dos dígitos, por lo cual pedirán su remoción de la planta.

“Nos comentan que la persona que está poniendo muchas trabas es Jacobo Issa, y la forma en la cual podríamos meter presión para que sea destituido de la dirección es manifestándonos con cartulinas que no sean ofensivas (groseras) en la cual diga: fuera Jacobo, aprovechando que están viniendo medios de comunicación para hacer llegar el mensaje hasta Alemania en Audi AG”.

En tanto no se alcance un acuerdo, el sindicato recalcó que es importante que los técnicos acudan a las guardias, con base en el calendario establecido, toda vez que se estará negociando el pago total o parcial de los días de huelga, por lo que quienes no aparezcan en la lista de asistencia, no serán remunerados.

Te puede interesar: El gobernador dice respetar la huelga en Audi y pide acuerdo justo

- Advertisement -

La Jornada de Oriente buscó a César Orta Briones, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi, para que informará el estatus de las negociaciones, pero no respondió a los mensajes.

En sus estados de whatsapp, el líder gremial destacó el apoyo de organizaciones sindicales a la huelga en Audi, entre ellas La Casa Obrera del Bajío, con sede en Silao, Guanajuato.

- Advertisement -

Está última subrayó que con la colocación de las banderas rojinegras el Sitaudi demuestra que está con la clase obrera y no con la patronal.

Aplaudió la unión de los sindicalizados en contra de una trasnacional que pretende seguir manteniendo su imperio a costa de ellos.

“Sigan manteniéndose firmemente ante sus exigencias, su lucha es nuestra lucha, por salarios dignos y mayores y mejores beneficios para nuestra clase. Qué su huelga sea y siga representando la herramienta de lucha para conquistar, herramientas que solo los verdaderos sindicatos de trabajadores ponen en marcha”.



También el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y el Sindicato Único de trabajadores de la Empresa Seglo Mexicana manifestaron su apoyo a la huelga que estalló el Sitaudi.

Otros más que han mostrado solidaridad desde el primer día de huelga son el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) y la Federación de Sindicatos Independientes de las Industrias Automotriz, Autopartes, Aeroespacial y del Neumático (FESIIAAAN).