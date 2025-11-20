Jueves, noviembre 20, 2025
Se crearán 20 mil empleos directos y 40 mil indirectos en el Polo de Desarrollo de San José Chiapa: Armenta

El gobernador de Puebla encabeza reunión con inversionistas y autoridades federales para facilitar la instalación de empresas

Yadira Llaven Anzures

El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Puebla, en San José Chiapa, se convirtió en el primero a nivel nacional en cubrir la totalidad de sus polígonos industriales, con una proyección de 20 mil millones de pesos en inversiones empresariales y la generación de 20 mil empleos directos y 40 mil indirectos.   

Con esta iniciativa, se marca el renacimiento económico de la región, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.  

El mandatario encabezó una reunión de trabajo con 10 líderes de proyectos, donde destacó la intención de transformar lo que fue “Ciudad Modelo” o “Ciudad perdida”, en los últimos 15 años, para convertirse en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad. 

El encuentro contó con la participación de Luis Ernesto Salomón Delgado, secretario técnico de la Comisión Intersecretarial de la Secretaría de Economía del gobierno federal, quien refrendó el apoyo de la presidencia de la República para facilitar la instalación de las empresas en Puebla. 

En su intervención, Armenta destacó que el objetivo central de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad es generar “riqueza comunitaria”.  

Este desarrollo estará vinculado a proyectos clave de infraestructura federal, como el Tren de Pasajeros Puebla-Ciudad de México-Veracruz, impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.  

Iniciativas y empresas que se instalarán

El proceso de evaluación, que contó con el acompañamiento de la Banca de Desarrollo y el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, revisó iniciativas en sectores estratégicos.  

Durante la reunión se confirmaron proyectos de gran alcance, incluyendo: Agrotech Hub, de alta tecnología agroindustrial; Motores Limpios ZACUA, enfocada en la electromovilidad e industria limpia; y Peisa Foods y Empacadora Villacarriedo, iniciativa en el sector de la industria alimentaria. 

También está Estudios Cinematográficos Puebla Cinco de Mayo y Gran Valle Puebla Cinco de Mayo (Cola de Lagarto), proyectos de infraestructura audiovisual y producción fílmica y de video; la Unidad de Reciclaje y Micronización de Llantas, inversión en reciclaje especializado y manejo de residuos; y el proyecto educativo la Universidad de América Latina. 

Las inversiones también abarcan la fabricación de productos metálicos y equipos de transporte, consolidando un ecosistema industrial, tecnológico y agroalimentario de alto valor.  

Llamado a la Unidad Regional

En un encuentro posterior con los presidentes municipales de región, el gobernador exhortó a sumarse activamente a la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad.  

Alejandro Armenta instó a los ediles a recuperar su participación económica y aprovechar esta oportunidad de crecimiento para sus comunidades.  

Estuvieron presentes alcaldes y empresarios de municipios estratégicos como San José Chiapa, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, Oriental, Acajete, Amozoc y otras nueve localidades aledañas. 

Con estas acciones, el gobierno del estado reafirmó su compromiso con una economía incluyente, la atracción de inversiones locales y nacionales, y la distribución de la riqueza mediante la generación de empleos y la vinculación con instituciones educativas.  

