Se construirá una barda perimetral en la Central de Abasto siempre que tenga cámaras de seguridad, condiciona José Chedraui

Un grupo de comerciantes de la Central de Abasto se opone a la construcción de una barda perimetral que delimite la zona comercial, debido a que incluiría cámaras de seguridad y lectores de placas, acusó el presidente municipal, José Chedraui Budib, quien sentenció que la edificación del cercado se realizará solo si cuenta con estos dispositivos.

El alcalde consideró indispensable incrementar la vigilancia para proteger a bodegueros y clientes, y así evitar hechos delictivos como los registrados en los últimos meses en esa área del municipio capitalino.

Durante una entrevista que otorgó este miércoles, Chedraui recordó que la propuesta de la barda fue una de sus promesas de campaña por lo que ya destinó un presupuesto de 10 millones de pesos para ejecutarla, recursos que actualmente están disponibles.

El 19 de junio, el Consejo de Administración de la Central convocó a una asamblea con la participación de 300 comerciantes que se realizó en el Hotel Holiday Inn Finsa, quienes avalaron la construcción del cercado, aunque resaltaron que estaban de acuerdo siempre que esta no se utilizara para cobrar por el ingreso, pues ello les restaría clientes.

Este miércoles el alcalde explicó que una parte de dicho organismo rector rechazó el proyecto al enterarse de que se instalarían cámaras y lectores de placas, postura que descalificó pues insistió en que es necesario incrementar la seguridad en el polígono comercial.

“Cuando les dije que van las cámaras, no, entonces ya no quiero la barda, no quiero la barda. Cuando le dije: oye, vamos a hacer entradas y salidas para registrar la procedencia de las placas, todo es para seguridad de las personas dueñas de las bodegas, ya se tuvo un percance ahí, entonces, lo que no queremos es eso, entonces decirle al consejo que se ponga de acuerdo, el municipio está en pro de que se haga la barda”, señaló.