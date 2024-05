Se construirá puente para comunicar a San Baltazar Tetela con Puebla ante abandono del gobierno del PAN: Armenta

El candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, propuso construir el puente que comunique a San Baltazar Tetela con la ciudad de Puebla,

luego de recriminar que el ayuntamiento panista de Puebla no cuenta con recursos para obras de impacto social, pero sí despilfarra 50 millones de pesos en la organización de un torneo de futbol.

En su día 38 de campaña, el senador con licencia visitó la junta auxiliar de San Baltazar, donde se comprometió con los pobladores a edificar este puente, para que no sigan aislados de la capital.

En compañía de José Chedraui Budib, quien busca la alcaldía de Puebla también por Morena, dijo que “es una vergüenza” que no se pueda hacer un puente y que eso tenga aislado a una comunidad del progreso.

Anticipó que el proyecto será por el bien de las comunidades que rodean el lago de Valsequillo, que son San José el Aguacate, La Cantera, San José Xacxamayo, Los Ángeles Tetela, Santa María Guadalupe Tecola, colindantes a la presa Manuel Ávila Camacho.

En entrevista, acusó que “sólo un gobierno corrupto e insensible” margina a las juntas auxiliares, mientras que gasta millones de pesos en promocionar la imagen de políticos, así como en la compra de box lunch hasta por 35 millones de pesos.

“Me da coraje que no lo hayan podido resolver, Pepe Chedraui y yo vamos a proyectar el puente que necesita Tetela, no es posible que les digan que no hay dinero para eso, es injusto, cuando vengan los azulejos a pedirles el voto, pregúntenles por qué no lo hicieron”, afirmó.