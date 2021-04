Se cancela temporada de la LFA, Mayas reitera compromiso con Puebla

La temporada 2021 de la Liga de Futbol Americano Profesional ha quedado cancelada, los temas de pandemia han sido insalvables para este circuito de futbol en nuestro país y por lo tanto, por segundo año consecutivo, no habrá temporada.

Ante este panorama, el equipo que recién llegaba a Puebla, el cuadro de Mayas, ha respaldado su intención de permanecer en la ciudad y concretar su primera temporada a partir de febrero de 2022.

“Mayas tiene un compromiso con su nueva casa, Puebla, y en reunión de equipo, jugadores, staff y directiva unieron voces bajo un solo concepto, aprovechar, prepararse y reafirmar el compromiso de regresar con su máxima expresión en el modo imperio azul para obtener el título 2022 de la LFA”.

El equipo azul mediante un comunicado expresó que: “Todos aquellos que conformamos el equipo Mayas, apoyamos al cien por ciento esta decisión bajo la perspectiva de una posible tercera ola de contagios, y que de esta manera el imperio azul aprovechará la oportunidad que se brinda para prepararse de la mejor manera para la temporada 2022”.

De esta forma se informó que el equipo iniciará trabajos en septiembre u octubre ya con campamentos y para el mes de febrero la temporada regular con 10 semanas de juegos.

El comisionado de la LFA Alejandro Jaimes, expresó que: “El tema de salud no está resuelto aún, no tenemos la certeza, no está en nuestras manos que podamos iniciar, nosotros tenemos un compromiso social de dar un espectáculo profesional, pero eso no significa dejar de lado el tema de salud,” agregó.

Con esta ventana, los campos de entrenamiento se recorren para iniciar en el mes de septiembre u octubre y la temporada regular se daría inicio para el mes de febrero con la participación confirmada de ocho equipos, una temporada de 10 encuentros más las finales de conferencia y el Tazón México V.