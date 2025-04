Se buscará que obreros de la industria automotriz ganen 16 dólares por hora

Sindicatos automotrices buscan que en México se paguen hasta 16 dólares por hora a trabajadores del sector, por lo cual piden tener participación en una futura renegociación del T–MEC.

César Orta Briones, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México, comentó que este organismo gremial y otros más como el de Volkswagen, están buscando que el gobierno federal tome en cuenta las opiniones de las agrupaciones independientes cuando llegue el momento de negociar nuevas reglas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, cuando menos 40 por ciento del valor de un vehículo ligero debe producirse en zonas donde los trabajadores ganen al menos 16 dólares por hora.

En México, obreros como los de Volkswagen ganan un mínimo de 397 pesos al día y el máximo es de mil 290 pesos.

“Está pendiente el tema de los 16 dólares por hora, yo no sé si puedan ser los 16 dólares o menos, pero sí tratar de buscar alguna mejora, si es que nos incluyen. Si es que no nos incluyen, ya se tendrá que ver qué va a pasar con el T–MEC. En lo general no se aplica, eso es un problema”.