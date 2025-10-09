Jueves, octubre 9, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Se buscará que baje 5% el precio de la tortilla en Puebla con suministro de maíz a menor costo: SDR

La meta es sumar 100 tortillerías al acuerdo, apenas 0.77% del total en Puebla

El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla permitió bajar en cinco por ciento el precio de la tortilla en Puebla y busca sumar 100 tortillerías, apenas 0.77% del total.
El precio de la tortilla registra una disminución promedio de 5% en los establecimientos poblanos integrados al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla
Patricia Gutiérrez Rodríguez

El precio de la tortilla, alimento fundamental en la dieta de las familias mexicanas, registra una disminución promedio de 5 por ciento en los establecimientos poblanos integrados al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, indicó Morayma Rubí Joven, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).

La secretaria no precisó cuántas tortillerías están actualmente adheridas, pero indicó que la meta oficial es incorporar 100; esto representaría apenas 0.77 por ciento de las cerca de 13 mil  existentes en la entidad.

El citado acuerdo es una estrategia federal dirigida a estabilizar el precio de la tortilla y fortalecer la cadena productiva del maíz blanco en México, mediante la cooperación voluntaria de productores, harineras y tortillerías.

El mismo, permite a las tortillerías tener acceso a maíz nacional a precio preferente, descuentos en harina, financiamiento y programas de capacitación.

Su objetivo es beneficiar simultáneamente a productores mediante precios justos, a tortillerías con mejores condiciones de operación y a consumidores finales con tortillas de calidad a precios más accesibles, promoviendo la soberanía alimentaria y la formalización del sector.

Leer más: Cosecha abundante de maíz en EU estabiliza el precio de tortilla en México: Unión de Expendedores

El viernes pasado se realizó la primera entrega en Puebla de 25 toneladas de maíz blanco de un total de 50, a un precio garantizado de 6 mil pesos cada una, a tortillerías de los municipios de Tlachichuca y Zautla, lo que, a decir de la funcionaria estatal, ha generado impacto en la estructura de costos y en el precio final al consumidor.

La funcionaria indicó que algunos establecimientos incluso han bajado el precio de 20 pesos a 18 pesos por kilo, lo que equivale a una reducción del 10 por ciento respecto al precio original.

Añadió que obtener maíz a 6 mil pesos por tonelada representa un apoyo relevante para la industria, ya que el costo comercial en el mercado oscila entre 8 mil 500 y 10 mil pesos.

Te recomendamos: No convence a industriales poblanos Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla; costo de fletes impiden baja en el precio

El acuerdo contempla la participación voluntaria y abierta tanto de productores como de tortillerías, sin una meta rígida para cada sector.

Se prevé que hacia el cierre de diciembre, el número de establecimientos adheridos llegue a un centenar, cifra menor si se compara con el total de tortillerías en Puebla.

Rubí Joven subrayó que el proceso busca incentivar a más actores para que reconozcan los beneficios económicos y sociales de integrarse a la red de distribución de maíz con precio preferente.

La estrategia incluye acompañamiento financiero y asesoría mediante organismos como FIRA, así como el respaldo de programas sociales como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, enfocados en capacitar y fortalecer la cadena productiva local. Las tortillerías adheridas también experimentan mayor acceso a financiamiento y mejora en sus márgenes operativos.

Leer también: Intermediarios compran el kilo de maíz hasta 33% más barato que Segalmex: Cocyp

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela realiza despliegue militar en aeropuerto y zonas del Caribe

La Jornada -
Afp y Sputnik Caracas. Venezuela informó este miércoles de un nuevo despliegue militar en dos regiones costeras del norte del país donde se ubica el principal...
Nacional

Bajar costo de las elecciones sin sacrificar principios, objetivo de la reforma electoral: Rosa Icela

La Jornada -
Fabiola Martínez La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anticipó que el objetivo del cambio es bajar el costo de las elecciones, sin sacrificar...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Se buscará que baje 5 % el precio de la tortilla en Puebla con suministro de maíz a menor costo: SDR

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El precio de la tortilla, alimento fundamental en la dieta de las familias mexicanas, registró una disminución promedio de 5 por ciento en los...

Desigualdad en México, en su nivel histórico más bajo: Inegi

La Jornada -
México terminó 2024 con la menor desigualdad en la distribución del ingreso desde que existe registro (1984), una mejoría atribuible en parte a las...

No convence a industriales poblanos Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla; costo de fletes impide baja en el precio

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, planteado por el gobierno federal para mitigar el precio de la tortilla, enfrenta el rechazo del sector en Puebla. La...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025