Se buscará que baje 5 % el precio de la tortilla en Puebla con suministro de maíz a menor costo: SDR

El precio de la tortilla, alimento fundamental en la dieta de las familias mexicanas, registra una disminución promedio de 5 por ciento en los establecimientos poblanos integrados al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, indicó Morayma Rubí Joven, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).

La secretaria no precisó cuántas tortillerías están actualmente adheridas, pero indicó que la meta oficial es incorporar 100; esto representaría apenas 0.77 por ciento de las cerca de 13 mil existentes en la entidad.

El citado acuerdo es una estrategia federal dirigida a estabilizar el precio de la tortilla y fortalecer la cadena productiva del maíz blanco en México, mediante la cooperación voluntaria de productores, harineras y tortillerías.

El mismo, permite a las tortillerías tener acceso a maíz nacional a precio preferente, descuentos en harina, financiamiento y programas de capacitación.

Su objetivo es beneficiar simultáneamente a productores mediante precios justos, a tortillerías con mejores condiciones de operación y a consumidores finales con tortillas de calidad a precios más accesibles, promoviendo la soberanía alimentaria y la formalización del sector.

El viernes pasado se realizó la primera entrega en Puebla de 25 toneladas de maíz blanco de un total de 50, a un precio garantizado de 6 mil pesos cada una, a tortillerías de los municipios de Tlachichuca y Zautla, lo que, a decir de la funcionaria estatal, ha generado impacto en la estructura de costos y en el precio final al consumidor.

La funcionaria indicó que algunos establecimientos incluso han bajado el precio de 20 pesos a 18 pesos por kilo, lo que equivale a una reducción del 10 por ciento respecto al precio original.

Añadió que obtener maíz a 6 mil pesos por tonelada representa un apoyo relevante para la industria, ya que el costo comercial en el mercado oscila entre 8 mil 500 y 10 mil pesos.

El acuerdo contempla la participación voluntaria y abierta tanto de productores como de tortillerías, sin una meta rígida para cada sector.

Se prevé que hacia el cierre de diciembre, el número de establecimientos adheridos llegue a un centenar, cifra menor si se compara con el total de tortillerías en Puebla.

Rubí Joven subrayó que el proceso busca incentivar a más actores para que reconozcan los beneficios económicos y sociales de integrarse a la red de distribución de maíz con precio preferente.

La estrategia incluye acompañamiento financiero y asesoría mediante organismos como FIRA, así como el respaldo de programas sociales como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, enfocados en capacitar y fortalecer la cadena productiva local. Las tortillerías adheridas también experimentan mayor acceso a financiamiento y mejora en sus márgenes operativos.