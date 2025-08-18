Lunes, agosto 18, 2025
Se avizora caos vial en Cúmulo de Virgo con apertura de nuevo edificio de Finanzas

e calcula que hasta 25 mil autos y 15 rutas la transitan a diario actualmente

Cúmulo de Virgo enfrenta congestionamientos por la nueva sede de Finanzas; se prevé mayor tránsito y retos de estacionamiento
Martín Hernández Alcántara

Desde septiembre del año pasado, cuando inició la construcción del nuevo edificio que será la sede de la Secretaría de Finanzas, el tramo de dicha vialidad, que se encuentra frente a la obra, ha generado severos embotellamientos en horas pico, por lo que se teme que una vez que el inmueble comience a funcionar, el año entrante, los problemas de tránsito vehicular se vuelvan un problema desquiciante.

Cúmulo de Virgo es una de las vialidades más importantes de la zona de la Reserva Territorial Atlixcáyotl. A lo largo de ella se asienta el Complejo Cultural Universitario, que contiene un auditorio, un teatro, un cine, galerías y salas para seminarios y eventos, además de restaurantes y cafeterías. Incluye las facultades de Ciencias de la Comunicación, Artes y el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Entre alumnos, docentes y personal administrativo, la población que usa estas instalaciones supera los 2 mil 500 diarios.

La misma arteria sirve como acceso principal para el Hospital Ángeles, que alberga pacientes, consultorios y oficinas médicas. Este nosocomio ya tuvo problemas de estacionamiento, por lo que sus dueños construyeron un aparacadero frente a las entradas y salidas, al otro lado de la avenida Kepler.

Miles de conductores poblanos utilizan día con día Cúmulo de Virgo para desplazarse hacia la Vía Atlixcáyotl, tomar la autopista Puebla–Atlixco y llegar a las plazas y el Centro Integral de Servicios en Angelópolis.

La carga vehicular de Cúmulo de Virgo es densa, y la apertura del nuevo edificio de la Secretaría de Finanzas aumentará el tránsito vehicular, advirtió la urbanista Luz Adriana Juárez Cordero, de la Consultora de Diseño y Tráfico Urbano.

Según el Consejo Coordinador Empresarial, podrían circular hasta 130 mil autos diariamente en la Vía Atlixcáyotl, de los cuales unos 25 mil podrían pasar por Cúmulo de Virgo, aunque se requieren estudios más rigurosos.

El transporte público

Juárez Cordero advirtió que en la medición de la densidad vehicular que hay en Cúmulo de Virgo, “hay que incluir al sistema de transporte público y no sólo el que se encuentra en la vialidad, sino el que pasa cerca, porque eso también influye en los tiempos de desplazamiento”.

Según la urbanista, además de la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), que tiene paraderos en la 11 Sur, hay que considerar al menos 14 derroteros que prestan su servicio en el área: las Rutas 41, 55, 33, 45 y 14 A, A 36, Azteca B, Azteca C, Malacatepec A, Suburban Pirámides, NGA, Malacatepec B y Tlaxcalancingo.

Estacionamientos

Otro problema a resolver es el estacionamiento. Aunque el Complejo Cultural Universitario tiene dos aparcaderos amplios y eventualmente usa parte de la explanada del auditorio para albergar autos, en muchas ocasiones los aforos de sus eventos masivos han obligado a que los camellones de Cúmulo de Virgo tengan que ser utilizados para dejar ahí los automotores de quienes acuden al lugar.

De hecho, en este momento, trabajadores en las obras de la nueva sede de la Secretaría de Finanzas estacionan automóviles, camiones y motocicletas en uno de los camellones frente al inmueble, lo que ha generado críticas en redes sociales, por la afectación al pasto y los árboles.

“Es claro que el nuevo edificio de la Secretaría de Finanzas -que hay que decir, es una obra necesaria– va a tener estacionamiento. Pero es muy probable que ese estacionamiento sea principalmente usado por el personal de la institución y queden sólo algunos lugares para los ciudadanos o usuarios de servicios, así que hay que ver cómo se va a resolver ese problema. Hay algunos terrenos más en Cúmulo de Virgo y otros sobre avenida Kepler, posiblemente ahí se encuentre la solución”, señaló Luz Adriana Juárez Cordero.

Historia

El proyecto se desarrolla en un terreno de aproximadamente 6 mil metros cuadrados y contempla una inversión total de mil 120 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales. La obra, iniciada en septiembre de 2024, responde a la necesidad de trasladar las oficinas actuales situadas en la colonia Azcárate, mismas que presentan daños estructurales y resultan insuficientes para la operación de la dependencia. El predio fue obtenido a través de un acuerdo de permuta entre el gobierno estatal y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mediante el cual se intercambió por un terreno en San Andrés Cholula.

El nuevo edificio contará con 10 niveles y estará diseñado bajo principios de accesibilidad universal, es decir, de ingreso fácil para personas con alguna discapacidad. Incluirá estacionamiento propio, señalización institucional y áreas ajardinadas. La fachada será de color blanco, y se prevé un entorno peatonal con banquetas amplias y accesos inclusivos.

De acuerdo con el calendario proyectado, la construcción podría concluir el próximo mes. Sin embargo, la mudanza total del personal está programada para 2026. El acto simbólico de colocación de la primera piedra tuvo lugar el 14 de septiembre de 2024 y fue encabezado por el entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes. En julio pasado, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reportó un avance del 80 por ciento en la construcción del edificio.

