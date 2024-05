Se ausentan autoridades de asamblea convocada por pueblos para dialogar sobre el basurero

A pesar de haber sido invitadas formalmente, autoridades de los tres niveles de gobierno se ausentaron ayer de la asamblea para dialogar en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula, a la que convocó la Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del Basurero y en Defensa del Agua, que sí llevaron a cabo el acto con el apoyo de organizaciones sociales de Puebla y diversas partes del país.

Vacíos quedaron los lugares reservados para funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el ayuntamiento de San Pedro Cholula.

Los campesinos y vecinos, que caminaron en caravana –escoltados por tractores, motociclistas y algunas camionetas– desde el confinamiento, ubicado en los límites con San Andrés Calpan, apenas iniciaron la asamblea hicieron un llamado para que las autoridades invitadas al diálogo acudieran, pero no hubo respuesta.

Solo se supo de una carta en la que la presidencia municipal de San Pedro Cholula, encabezada por la panista, Paola Angon Silva, en la que se excusó de no asistir al acto pretextando que al haber amparos en curso por el conflicto del vertedero, legalmente la administración comunal no puede hacer pronunciamientos al respecto.

Los pueblos enfatizaron que las autoridades no quieren dialogar porque su plan no es solo reabrir el relleno sino también ampliarlo, pese a no tener permisos de uso de suelo.

Las demás autoridades convocadas ni siquiera el gesto de enviar una misiva tuvieron, pero la asamblea se llevó a cabo y los representantes de los pueblos, fraccionamientos y organizaciones manifestaron su repudio al relleno sanitario que maneja la empresa Pro-Faj Hidro Limpieza SA de CV, debido a que ha contaminado la tierra y el agua.

Se expresaron condenas a la actuación del Poder Ejecutivo estatal y los ayuntamientos de la región. En particular se fustigó al titular de la Secretaría de Gobernación, Javier Aquino Limón, por tener un discurso doble y contradictorio, pues mientras por una parte declara a los medios de comunicación que hay apertura al diálogo, orquestó el pasado 30 de abril una ofensiva policiaca para reprimir a los opositores al tiradero.

No obstante, también se ha apeló a la consciencia colectiva, dejando claro que el problema de la basura no solo debe ser atendido por cada municipios en lo particular, sino que tiene su origen en el consumo de productos que se venden con envolturas y a que se debe hacer una eficiente separación de la basura orgánica de la inorgánica.

En ese sentido, los pueblos, vecinos y demás participantes hicieron propuestas concretas para solucionar el problema que generan los desechos urbanos y dejaron claro, como lo han hecho otras veces, que la criminalización de la protesta, la andanada mediática que los sataniza ni los actos de represión policiaca los harán claudicar en su lucha.