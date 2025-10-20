Se apodera Mario Riestra del consejo estatal del PAN; ganan candidatos afines a su dirigencia

Los candidatos a consejeros nacionales y estatales del PAN afines a la dirigencia liderada por Mario Riestra Piña obtuvieron la mayoría en la elección de este domingo, entre los que destacan Blanca Jiménez Castillo, Fabiola Ramírez, Rafael Micalco Méndez y Jorge Aguilar Chedraui, en una elección que transcurrió entre acusaciones de presunta imposición, renuncias de candidatos afines al exedil de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y la aplicación de un sistema de voto electrónico.

Las propuestas al consejo nacional son Mario Riestra Piña y Genoveva Huerta Villegas, presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal. También se encuentran la exdiputada federal, Blanca Jiménez Castillo; María Fabiola Ramírez Luna; Mónica Rodríguez Della Vecchia, exdiputada local; Verónica Sobrado Rodríguez, exservidora pública durante el sexenio de Rafael Moreno Valle; Carolina Beauregard Martínez, exlegisladora federal, y Alejandra Escandón Torres, excontralora municipal.

Las propuestas al consejo nacional de hombres son, además del dirigente estatal, Riestra Piña, el exdiputado local, Jorge Aguilar Chedraui; el actual diputado local, Rafael Micalco Méndez; Roberto Grajales Espina, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia; Edmundo Tlatehui Percino, exedil de San Andrés Cholula; Enrique Guevara Montiel, exservidor público municipal; y Cirilo Gallardo Cruz.

Fabiola Ramírez, Blanca Jiménez, Carolina Beauregard, Verónica Sobrado, Mónica Rodríguez y Alejandra Escandón también fueron electas consejeras estatales. Otras consejeras estatales del PAN electas son Janet Vargas Tapia, María del Rosario Contreras Lara, María del Rocío Aguilar Nava -exdiputada local-, Luz María Ivón Gutiérrez Vázquez, María de Lourdes Gutiérrez Salazar, Olga Flores Gutiérrez, María de las Mercedes Bulas Montoro, Concepción Limón Muñoz, María José Lozano, Blanca Estela Sánchez Rodríguez

También se encuentran Nancy Jiménez Morles, exdiputada local; Hilda Araceli Limón González, María del Carmen Blanco Navarro, Lizbeth Tomé Andrade, María Cristina Chacón García, Andrea Lizeth Carrasco, Rocío González, Maribel Rosas, Hilda Salinas Hernández, Berenice Vázquez Chavarría, María Isabel Ramírez Escamilla y Myriam Galindo Petriz, exdiputada local.

La lista también la integran Margarita Montiel Méndez, Verónica Méndez Islas, María del Carmen Mota Quiroz, Araceli Jiménez Salazar, Nancy Edith Flores Sánchez, Griselda Bello Gutiérrez, Pilar Aguilar Nájera, Susana Cruz Galicia, Nayeli Juárez Flores, Ana María Jiménez Ortiz, exregidora de la ciudad de Puebla; Karla Sánchez Mora, María de Lourdes Cerón Rojas, María Brenda Camacho Cruz, Violeta Reyes Blanco, Fátima Hernández Manzanilla, Maricela González Juárez y Yolanda Rodríguez de Jesús, entre otras.

También fueron electos consejeros estatales el exdiputado local Jorge Aguilar y Edmundo Tlatehui. La lista de igual forma la componen Manuel Herrera Rojas, excandidato a la dirigencia municipal; Filomeno Sarmiento Torres, exalcalde de Cuautlancingo y Rafael Guzmán Hernández, exrepresentante ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE).

Otros consejeros estatales electos son José Javier Zambrano Morales, Miguel Abad Carrillo, Fernando Blanco Navarro, Pablo Gómez López, Pablo Arroyo, Irvin Vargas, Jonathan Edwin Soriano, Cirilo Gallardo Cruz, Pablo Fabián García Fuentes, Hugo López Cosca, Luis Francisco Pacheco Castro, Euloquio Salas Hernández, Miguel Ángel de Jesús Gilbón, Alejandro Lázaro Martínez, Atanacio Pérez Cañete, Raúl Espinosa Martínez, Felipe de Jesús Díaz González, Enrique Cruz, Miguel Ángel Pérez, Osvaldo Solano González, Alexis Uriel Xicoténcatl Cortés, Luis Ángel Huerta Marín, entre otros.

Después de las 10 de la mañana iniciaron las votaciones en el Salón Country de San Manuel en las que se usó por primera vez un sistema de cómputo electrónico, sin casillas ni boletas. Los comicios transcurrieron entre acusaciones de imposición, luego de que en redes sociales se filtrara un acordeón con los nombres de candidatos, que en su mayoría son afines a Riestra Piña o son empleados del Comité Directivo Estatal.

La votación se extendió hasta las 16 horas, momento en el que los resultados del cómputo se cotejaron con escrutadores, proceso que terminó dos horas después, momento en el que se dieron a conocer los resultados, y posteriormente rindieron protesta los consejeros electos.

Durante la asamblea de este domingo Roberto Grajales Espina y Enrique Guevara Montiel fueron electos consejeros estatales vitalicios. El exdirector de Normatividad durante la última gestión de Eduardo Rivera Pérez acudió a asamblea realizada en el Salón Country, a pesar de que previamente había estado en la rueda de prensa de inconformes con el proceso interno, quienes denunciaron presuntas anomalías en la elección de consejeros.