Se afianza cacicazgo de los Minutti al frente de la Unión Ganadera en Puebla; llevan 21 años al frente

José Ángel Minutti Lavazzi fue electo como presidente de la Unión Ganadera Regional del Estado de Puebla. De 47 delegados, 27 votaron a favor del integrante de la familia que se ha mantenido en la dirigencia del gremio en los últimos 21 años.

Con sombreros caídos, un ciento de pequeños ganaderos de las llanuras y cerros de la Mixteca recibieron la noticia filtrada por las ventanas, antes de que se escucharan los aplausos provenientes de la asamblea que se llevó a cabo a puerta cerrada. De nada sirvieron los gritos ensordecedores de apoyo de campesinos lanzados fuera de la sede durante la jornada de elección “compañero Trujillo la Mixteca está contigo”.

“Hoy ganó un cacicazgo”, reconoció en entrevista Alfredo Trujillo Islas, único ganadero que contendió contra Minutti por la dirigencia de la Unión Ganadera. “Fue un honor que me eligieran en esta contienda, representé a miles de personas humildes, gente enferma, algunas analfabetas que sabíamos que nos enfrentábamos a un cacicazgo terrible que nada sabe de la pobreza de la Mixteca poblana, allá en cerros donde el señor Minnuti ni siquiera ha pisado nunca”.

El integrante de la Ganadera que constituyó su padre desde 1993 y capicultor de los valles altos de Ciudad Serdán insistió en que fue la fuerza del dinero, y del compadrazgo hizo lo propio. “Pero esto no es una derrota, es el comienzo de una nueva Unión Ganadera. “No podemos estar bajo el yugo de Ángel Minnuti porque él significa robo, favoritismo, compadrazgo. Hay corrupción, hizo delegados a personas que no son ganaderos. No ha bajado un recurso a ningún ganadero en la Mixteca, había que ponerle un alto, pero ganó la fuerza del dinero”, asentó.

Opacidad que empobrece a ganaderos

José Ángel Minutti Lavazzi antes de ser electo hoy fungió como secretario general de la Unión Ganadera en dos periodos, luego de que su primo Bernardo Minnutti fuera presidente del gremio.

Además de las acusaciones de opacidad, de negarse a transparentar informes y no reportar a la fecha el destino de los 30 millones que en 2019 fueron otorgados por los gobierno estatal y federal y no repartir recursos, Minutti Lavazzi fue señalado de violar estatutos, pues mientras era secretario general de la Unión Ganadera Regional del Estado de Puebla también fungía como trabajador del gobierno de Puebla, era director de Desarrollo Rural en el municipio de San Andrés Cholula.

También pesa sobre él señalamientos de que al menos 40 asociaciones de ganaderos abandonaron la Unión Ganadera por el descontento ante la administración del que era parte. “Éramos 70 asociaciones ganaderas, 20 aún se mantienen pendientes de adherirse, pero de éstas sólo 50 están activas. Al corte de caja son 40 asociaciones inactivas que han advertido que no se prestarían al juego de los Minnuti”, explicó un ganadero a éste medio.

Las acusaciones en cascada por pequeños ganaderos implicaban también la venta de aretes denominado Sistema de Identificación Individual del Ganado (Siniiga), el cual tiene como fin evitar su robo y extravío de animales. En la mixteca éstos han sido cobrados por la Unión Ganadera y no han sido entregados a campesinos.

“Hubo la venta de boletos para un toro semental desde hace un año. Nos costó mil pesos el número. A la fecha no ha sido rifado”, denunciaron.

Las quejas por la venta de tanques de agua “Rotoplas” también fue un señalamiento constante. “Éstos tinacos por mayoreo cuestan novecientos pesos. A nosotros no los vendieron en mil pesos”.

Que AMLO investigue lo que está pasando en la Mixteca, piden ganaderos

“El triunfo de José Ángel Minutti Lavazzi significa la continuidad de un cacicazgo de los Minnuti, que sigan sangrando a las asociaciones ganaderas del interior del estado, significa el retraso y rezago de la ganadería. A nuestro nombre han amasado fortunas millonarias, han negociado y jamás han bajado ningún apoyo a la mixteca. Para mí significa más pobreza”, dijo Sergio, un ganadero de la mixteca.

“Rogamos al señor presidente Andrés Manuel López Obrador que se fije en la Mixteca, nosotros estamos padeciendo por eso queremos un cambio de dirigencia, nunca nos ha llegado ningún programa para la ganadería, ¿necesitamos tener grandes fincas como los que tienen en la Sierra Negra, o las que tienen en Chihuahua para que nos den el apoyo?, ¿acaso no somos mexicanos?. Pedimos que la justicia se aplique, que no sea sólo ley muerta, que se investigue las condiciones de la pobreza. Aquí estamos olvidados por todos”, refirió Jesús Hernández Barreda.

Verónica Ramos Calixto, presidente de la Asociación Ganadera de Chinantla, denunció que de los proyectos para ganadería sólo han sido para gente de los Minutti. “La Mixteca está olvidada. Los aretes para animales nos fueron cobrados y a la fecha no nos los han dado. Son caciques que no quieren dejar el puesto”.

“Pedimos que los Minutti dejen el puesto que han ocupado por años, nunca hemos recibido apoyo, sólo algunos ricos se han beneficiado. Pedimos que los apoyos lleguen a la base, a nosotros que somos productores y nunca tenemos nada. Sin nosotros las ciudades se morirán de hambre”, sostuvo Miguel Alejandro Arrollo Vargas, Unión Ganadera Regional del municipio de Piaxtla

“Sabemos la intimidación que ejerce el cacicazgo de los Minutti, que han manipulado, se han enriquecido, presumen de tener más de 2 mil vacas de registro en Angelópolis y en el norte de Puebla. No nos interesa su riqueza, nosotros tenemos vacas flacas a mucho orgullo, lo que no estamos de acuerdo en que usen a los ganaderos que estamos remontados en llanos y cerros de Jolalpan, Piaxtla, Xinantla, Tehuitzingo y que a nuestro nombre se presenten con gobiernos en turno para negociar millones que sólo son para ellos, esa es la chingadera”, dijo un delegado regional

A este medio le fue negada la entrevista con José Ángel Minutti Lavazzi.