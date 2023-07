Se aceleran los tiempos electorales en Puebla

Julio Huerta Gómez, que hasta el domingo fuera secretario de Gobierno estatal, dimitió al cargo para poder contender con libertad a su pretensión de ser candidato a la gubernatura de Puebla. Quizá, si viviera Miguel Barbosa, Huerta no hubiese podido ser candidato por su parentesco con él, no obstante haber sido uno de los operadores más activos del barbocismo. Las huestes que mostraron su apoyo, fueron un fiel indicador que como señalaron algunos, de que lo construido por el pasado gobernador se había disminuido y/o acabado. Está claro que no es así.

Y aunque no es el tema de esta colaboración, vale la digresión y señalar que, posiblemente el cuestionado Ardelio Vargas Fosado, iba a ser el sustituto, de ahí la criticada designación como subsecretario. Pero, afortunadamente, el presidente López Obrador reaccionó de inmediato e hizo público que había alertado al gobernador del estado sobre los antecedentes de Ardelio Vargas como persona cercana a García Luna. Esto detuvo el nombramiento y obligó al aludido a renunciar ese mismo día.

Lo anterior es una muesca de varias por resarcir, en el ánimo de acabar bien el tiempo que queda de este azaroso periodo y que, sin duda, va a la par de un posible proceso similar al que se está dando a nivel nacional en Morena, en tanto, ya con la renuncia de Julio Huerta, se requeriría la intervención de su dirección estatal, para que ocurra lo mismo y quienes aspiren, renuncien o pidan licencia a sus cargos.

Recordemos que el diputado Ignacio Mier Velasco y el senador Alejandro Armenta Mier, no han abandonado su pretensión de ser el postulado como candidato a Gobernador, aunque su posición como dirigente actual en la Cámara de Diputados y Senadores, respectivamente, les da una cobertura mediática, que en otras condiciones no tendrían. De tal manera que su salida tendría que ser obligada, si así lo determina la dirección estatal de Morena.

Otros dos personajes se integrarían a la lista de posibles: una es la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, demasiado cuestionada, que no concitaría la unidad interna de su partido necesaria para no poner en entredicho un triunfo seguro que sería fundamental para la estrategia nacional del llamado Plan C, que consiste en lograr la mayoría calificada en ambas Cámaras y no solo el triunfo presidencial.

El otro personaje es la todavía secretaria Olivia Salomón, que está pensando lanzarse, pero alarga su decisión, supongo, sopesando posibilidades reales y apoyos seguros, no sólo del gabinete estatal, sino de las distintas fuerzas que operan al interior de Morena, así como de algunos grupos sociales y políticos de la entidad.

El paso para ordenar el proceso y garantizar al igual que en lo nacional, el piso parejo para los distintos aspirantes, está en la dirección estatal que, posiblemente, espere a que se defina quien queda como coordinador (a) de la 4T, que es el peldaño para alcanzar la candidatura presidencial, aunque, desde mi punto de vista, esto no choca con la dinámica estatal.