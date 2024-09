SCJN, sin fundamento constitucional para detener proceso legislativo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que no existe fundamento legal ni constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detenga el proceso legislativo para la discusión y, en su caso, aprobación, de la reforma al Poder Judicial.

En la mañanera de este viernes, a pregunta sobre el recurso que busca detener ese proceso legislativo que se presentó ante la Corte y al que dio entrada la presidenta de esa instancia, Norma Piña, el mandatario federal aseveró que sería una arbitrariedad pues ese proceso, de acuerdo con la Constitución, corresponde al Ejecutivo y al Legislativo.

“Siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial.

“No hay ningún fundamento constitucional, sería una arbitrariedad y esto afectaría la vida pública, afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico estado de derecho, sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia, ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción abiertamente”.

El jefe del Ejecutivo confió en que esa solicitud no prospere en el seno de la Corte.

“Porque alguien en el Poder Judicial, no uno, espero que varios, en especial en la Corte, reaccionen como sucedió cuando en efecto, turnó la presidenta un recurso, que no le correspondía, para interferir en la decisión autónoma del tribunal electoral, y un ministro argumentó de que no era función de la Corte intervenir en lo que corresponde a tribunal electoral. Pero ahora está peor, porque es la intervención de la Corte, o pretender que la Corte o el Poder Judicial detengan un proceso que de acuerdo a la Constitución corresponde en este caso al Ejecutivo y al Legislativo”.