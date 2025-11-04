SCJN niega a TV Azteca y Grupo Elektra aplazar juicios fiscales

Ciudad de México. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, rechazó este martes posponer la resolución de siete juicios fiscales promovidos por TV Azteca y Grupo Elektra, luego de que ambas empresas pidieron aplazar los fallos argumentando que enviaron una solicitud al gobierno federal para “ajustar” los montos de sus adeudos.

Es la segunda vez en las últimas dos semanas que las empresas de Ricardo Salinas Pliego intentan frenar las resoluciones de la Corte en sus juicios fiscales. En el Alto Tribunal están pendientes al menos ocho casos de compañías del Grupo Salinas, que impugnan créditos fiscales que, según estimaciones de las autoridades hacendarias, suman 48 mil 393 millones 975 mil 821 pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones.

Las empresas Elektra y TV Azteca justificaron su solicitud, señalando que si el SAT acepta realizar ajustes en sus deudas ya no sería necesario que el máximo tribunal emita sentencias sobre sus juicios.

“En relación con la petición de que la sentencia sea dictada hasta que la autoridad correspondiente ajuste el crédito fiscal, dígase a la recurrente que no existe disposición legal que faculte al ministro presidente suspender el dictado del fallo, máxime que en salvaguarda de la garantía de acceso a la justicia de este tribunal debe velar porque se cumplan los plazos y términos establecidos en las normas aplicables y emitir sus resoluciones de manera pronta”, señalan las notificaciones.

Junto a las solicitudes, las empresas también presentaron recursos de impedimento contra las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf para que no participen en la resolución de cinco de los juicios, pero también fueron rechazadas por la presidencia de la Corte.

El pasado 27 de octubre, Grupo Elektra promovió dos solicitudes para impedir a los nueve ministros sobre la resolución de dos litigios que promovió contra créditos fiscales, que juntos suman más de 34 mil 373 millones de pesos, correspondientes a impuestos, multas, actualizaciones y recargos.

La semana pasada Grupo Salinas solicitó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum actualizar los montos de su deuda con el SAT y afirmó que la liquidaría en menos de 10 días. No obstante, la suma que el empresario dice estar dispuesto a pagar —7 mil 600 millones de pesos, incluyendo un abono previo de 2 mil 700 millones en 2022— distaría mucho de los 74 mil millones de pesos que el gobierno federal reclama, según la procuradora fiscal Grisel Galeano.

Sin embargo, la Presidenta de México le contestó al empresario que no se necesita instalar una mesa de diálogo entre sus abogados con el SAT, pues solo necesita pagar directamente.

“Lo único que hemos dicho es toma chocolate, paga lo que debes. Lo que les hemos dicho es: paga hoy, hoy, hoy. Ahí están las oficinas del SAT y las transferencias electrónicas”, dijo la mandataria federal el pasado 28 de octubre.

