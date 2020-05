La SCJN debe tutelar derechos humanos del pueblo maseual sobre la Ley Minera, afirma doctor Rodrigo Gutiérrez

El doctor del Instituto de Investigaciones Indígenas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe tutelar los derechos humanos del pueblo maseual en el estado de Puebla sobre la Ley Minera, más no garantizar de manera inconcebible a la empresa Autlán el acceso hasta por 100 años del uso ilimitado del agua.

El 17 de marzo de 2014 el pueblo maseual que habita los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, en el estado de Puebla, interpuso un amparo que fue admitido por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la Angelópolis.

El acto reclamado fue la concesión de esos territorios a la industria minera sin que los pueblos indígenas que los habitan hubieran sido consultados, como lo obliga el artículo Segundo Constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La semana pasada, se dio a conocer en internet el proyecto de sentencia que el ministro Javier Laynez Potisek elaboró y que mantendría el sistema de explotación de recursos mineros con el cual se violentan los derechos indígenas. En ella, aseveró que la Ley Minera no se vincula de ninguna manera a los derechos indígenas y, por tanto, no los afecta, por lo que plantea no amparar las comunidades.

En ese sentido, el doctor Rodrigo Gutiérrez consideró que la Ley Minera debe ser modificada, pues el proyecto es lesivo y no regula los temas de los pueblos indígenas en la extracción minera, al violar la identidad cultural y la propiedad comunitaria contemplada en el Artículo 21 de la Convención Americano de los Derechos Humanos.

Incluso, en el Foro “Afectaciones de la Minería a los Derechos de los Pueblos Indígenas”, efectuado este martes a través de redes sociales, se destacó que de lograrse frenar las concesiones en la Sierra de Puebla, podría sentar precedente en el Derecho Internacional sobre la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas del mundo.

Gutiérrez Rivas, quien además es especialista en Derechos Humanos y perito experto por la corte federal, explicó que la ley permite explotar no sólo el oro o la plata, sino para todo lo que encuentre en el proceso de exploración.

En el marco de una nación auto-reconocida como pluricultural, sostuvo que el Estado Mexicano está obligado a adoptar medidas especiales para no violar los derechos humanos de los pueblos indígenas, como la consulta previa, a fin de evitar la violación a la identidad cultural y la vida por actividades lesivas, y violó el derecho a la propiedad comunitaria. Artículo 21 de la Convención.

En cuanto el proyecto de sentencia emitido al pueblo masuel, señaló que es uno de los temas más importante cuando está en juego la vida de sus habitantes por poner en riesgo su diversidad cultural, ambiental y genética de nuestro país.

“Lo que el proyecto de sentencia argumenta es que no se puede declarar inconstitucional la Ley Minera por no incluir la consulta, y agrega que si se declara inconstitucional por omisión, habría que declarar en el mismo sentido a todas las leyes”, explicó.

Dijo que el actuar del magistrado fue superficial para evitar el debate, pues arguyó que no todas las leyes solicitan una consulta previa a los pueblos, como sí ocurre con la Ley de Hidrocarburos, Ley Eléctrica y la Ley Forestal.