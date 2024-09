SCJN debe declararse incompetente en caso Salinas Pliego: AMLO

En su conferencia, dijo que el Tribunal ya resolvió el asunto de fondo, y en su momento, el caso llegó a la SCJN que lo devolvió a esa instancia por considerar que era de su competencia.

“La SCJN no puede resolver en el fondo porque ya se demostró que se debe ese dinero. Se acudió a la Corte para insistir en la defensa como tienen derecho todos los grandes contribuyentes y cualquier ciudadano. Sin embargo, la Corte no es competente porque el expediente ya pasó por los tribunales. Ya casi es cosa juzgada, no le compete a la Corte porque no es un problema de inconstitucionalidad”, dijo López Obrador.

