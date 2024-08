Sayed Córdova competirá por los Halcones de la Interamericana

Poseedor de una destacada y larga trayectoria en el taekwondo, Williams Sayed Córdova, a partir de la temporada deportiva 2024-2025, competirá representando a los Halcones de la Universidad Interamericana.

Hace unas semanas se presentó a Williams de Jesús Córdova Santamaría como nuevo entrenador del representativo de taekwondo de la Inter y, junto al campeón olímpico en Barcelona 1992, se integra su hijo, Williams Sayed, quien, con 21 años, llega a los Halcones con la firme intención de brillar en los certámenes de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas.

El nuevo estudiante deportista de la Inter se dijo contento por formar parte de los Halcones, equipo del que subrayó que espera ser un referente.

La renovación del equipo de taekwondo de la Inter tendrá como una de sus cartas fuertes a Williams Sayed, quien posee un historial ganador desde su etapa como competidor infantil y juvenil.

“He sido campeón nacional infantil, cadete y juvenil; también he sido seleccionado nacional y mi experiencia la he desarrollado en combate individual, aunque también me gusta bastante el formato TK5 y TK3″.