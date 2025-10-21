Lunes, octubre 20, 2025
SAT auditará a 16 mil 200 contribuyentes en 2026

La autoridad fiscal sólo audita a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor ilegales, entre otras. Foto Cuartoscuro / archivo
La Jornada

Ciudad de México. En 2026 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prevé realizar auditorías a aproximadamente 16 mil contribuyentes, reveló el organismo al dar a conocer sus criterios de programación de auditorías.

En un comunicado, el SAT detalló que de ese total se auditarán a mil 200 grandes contribuyentes, que representan 6.3 por ciento de los 15 mil 873 registrados en el país.

Además 12 mil serán pequeños y medianos contribuyentes, cifra que equivale a solo el 0.02 por ciento de los 66 millones 809 mil 431 registrados en el padrón; en tanto, 3 mil serán empresas de comercio exterior, 2.5 por ciento de las 116 mil 467 registradas.

El hecho de dar a conocer estos criterios, dijo el organismo dependiente de Hacienda, es con el propósito de establecer una práctica de transparencia proactiva, poner un piso parejo en el cobro de las contribuciones y brindar certidumbre jurídica a los contribuyentes.

Explicó que la autoridad fiscal sólo audita a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo para dejar de pagar impuestos, dejar de enterar retenciones o tratar de obtener saldos a favor ilegales, entre otras.

Los principales riesgos son los siguientes: celebran operaciones con factureras o nomineras; presentan pérdidas fiscales recurrentes; simulan o abusan de deducciones; obtienen ingresos que no son declarados; abusan de estímulos fiscales; presentan inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.

Otros son: importan productos con precios por debajo del mercado, e incumplen con regulaciones o restricciones no arancelarias; no pagan retenciones por sus empleados; realizan operaciones con paraísos fiscales; solicitan devoluciones improcedentes o pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

A partir de la identificación de dichas conductas se prioriza el inicio de auditorías a los contribuyentes que presentan mayores calificaciones de riesgo”, puntualizó.

