SARS-CoV-2 y contaminación

Conforme va transcurriendo el tiempo y vamos conociendo mejor las características de la enfermedad Covid-19, me alarman muchas cosas que van más allá del mismo problema infeccioso que tiene al mundo en una condición de extremismos incomprensibles y de consecuencias inimaginables.

Por un lado, aunque parezca increíble, hay gente que pareciera ignorar que estamos en pandemia. Independientemente del controvertido uso del cubrebocas, miro alrededor, sobre todo en mercados, que hay un aglutinamiento de gente que no solamente rompe con las reglas del distanciamiento social sino que llegan al extremo verdaderamente asqueroso de escupir, vociferar, contar dinero embarrando billetes con saliva y todas esas costumbres que muchos reprobamos, pero que constituyen hábitos comunes y corrientes contra los que será muy difícil enfrentar dentro de ese conglomerado social que forma parte de ese 50% de personas que viven, día al día, en pobreza y en un comercio de tipo informal.

No se trata de descalificar ni de criticar. A final de cuentas conozco a personas que en pleno proceso de confinamiento y de condición, digamos, bastante “pudiente”, lejos de “quedarse en casa” han llevado a cabo recorridos por todos lados, presumiendo fotografías en esa especie de aventura, corriendo riesgos innecesarios pero alimentando tal vez, la elevación de adrenalina en una forma tan irresponsable como los adolescentes que, buscando la inmunidad colectiva y acentuando la rebeldía juvenil, hacen “fiestas COVID-19” para enfermarse con todo el propósito de ver quién aguanta más y, por qué no, quién es más susceptible a vivir o a morir, en una especie de ruleta rusa biopsicosocial.

Esta situación es particularmente llamativa, pues como lo mencionaba, es extremista y si bien, puedo percibir un porcentaje de personas que tienen un nivel de conciencia, digamos, aceptable con respecto a las características del fenómeno pandémico que nos está ya agobiando, valoro en mi caso particular, que inconscientemente he incurrido en conductas particularmente nocivas desde el punto de vista ecológico.

Levantarme y recurrir al aseo cotidiano ya es un acto anti ecológico, por el empleo de jabones y shampoos, pues no existen los tramposamente denominados “biodegradables”, pues toda sustancia que desdoble la grasa, matará bacterias que incluyen algunas que nos son particularmente benéficas.

Salir a la calle para comprar una cerveza, buscar las cosas que hemos de consumir en la comida, recibir el objeto que ha sido enviado por ese servicio de mensajería, caminar al banco para hacer apenas un pequeño depósito, es regresar y lavarme las manos. En este momento, no solamente incremento el gasto de agua que ya es mundialmente escasa sino que la contamino precisamente con jabón.

Saldré posteriormente al trabajo con ese cubrebocas que será desechado y que va a contaminar, independientemente de que sea colocado en un bote de basura común y corriente, que por cierto, incrementará el riesgo de contagiar a los valiosos personajes que se encargan de la recolección de todos nuestros desechos.

Llegar al centro laboral es volver a lavar las manos y llevar a cabo este absurdo rito de “sanitizar”, término que por cierto, no existe en el diccionario de la Real Academia Española y que debe de eliminarse de nuestro vocabulario utilizando la palabra correcta que es desinfectar.

Aplico un desinfectante en un absurdo tapete que no sirve, pues el SARS-CoV-2 se transmite por vía respiratoria y me es imposible imaginar a una persona adulta que coloque su mucosa oral, nasal u ocular en el piso para tener contacto con el virus e infectarse. Como sea, pueden llegar niños y al arrastrarse, llegar a tener de alguna manera contacto con este monstruo viral.

Manteniendo una distancia de más de 2 metros, aplico desinfectante en el escritorio. Les pido a mis pacientes que porten su cubrebocas que indudablemente siempre es mal utilizado, incluso por mí, pues en un acto inconsciente, es muy común que lo toque con mis manos que, por cierto, ante cada nueva visita, son lavadas escrupulosamente gastando por supuesto mucha más agua y jabón.

Si he de llevar a cabo una exploración física, me pongo elegantemente guantes de nitrilo que por supuesto desecharé, generando contaminación que no se biodegradará. Si llega otra persona, el ritual se repite y entonces se incrementa el uso de elementos cuyo impacto en la naturaleza no nos importa. En este momento lo determinante es no enfermarse.

Recientemente se prohibió el uso de bolsas de plástico, bolsas que ahora se promueven para aislar al virus. Se estimula la utilización de desinfectantes, hules, plástico en aparatos ridículos que esparcen vapores que presumen eliminar a cualquier microbio sin que esto se haya probado científicamente. Se elabora caseramente gel antibacterial sin estándares de calidad, con un efecto limitado desde el punto de vista viral. En pocas palabras, hay un desastre que no se valora y que tiene una relación directa con el impacto ecológico, biológico, psicológico y social, que no se ha apreciado.

Un buen parásito, entendiendo a este como un ser que vive a expensas de otro, es bueno en la medida en la que establece un equilibrio que permita su supervivencia, pues si mato a aquel de quien dependo, me aniquilo a mí mismo (valga la redundancia).

Desde este punto de vista y considerando que somos parásitos que afectamos a toda la pirámide biológica, en efecto constituimos una plaga que marca un muy alto riesgo de que perezcamos por una serie de actos irracionales que tienen un impacto mucho mayor que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, que ha modificado nuestra visión de la vida y sobre todo, ha impactado ya en nuestro espacio vital.

Comentarios: [email protected]

