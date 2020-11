SARS-CoV-2, aislamiento y hambre

Tengo, como una percepción personal, la impresión de que durante esta pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, una buena parte de la población ha experimentado un incremento sustancial de peso, hasta el grado de ver periódicamente en redes sociales, imágenes chuscas acompañadas de comentarios particularmente graciosos y fotografías humorísticas.

Lo que sí puedo afirmar categóricamente en mi caso es que efectivamente he tenido un aumento de peso que nunca había padecido y del cual no me he podido librar, pues mi ingesta de calorías ciertamente sobrepasa mi gasto energético cotidiano. Con el cargo de conciencia de sentirme “panzón” y ver con espanto cómo se me dificulta cerrar los pantalones mientras los botones de las camisas se mantienen en su lugar, pero con un estiramiento que marca el riesgo de reventar, percibo varios fenómenos conductuales que imaginaba personales, pero que realmente se orientan a la generalidad.

Un artículo publicado en la revista Nature Neuroscience 1, tiene como título “Acute social isolation evokes midbrain craving responses similar to hunger” que podría traducir más o menos como: El aislamiento social evoca respuestas de ansiedad similares al hambre, lo explica de alguna manera.

Cuando los seres humanos nos vemos obligados a aislarnos en una forma no voluntaria, se incrementan nuestras necesidades de interactuar socialmente. En el artículo antes mencionado, utilizaron un estudio de gabinete denominado Resonancia Magnética Nuclear. Esta prueba se vale de un aparato con un imán increíblemente potente para poder generar imágenes del interior de un organismo. Por medio de una computadora, se registran los cambios magnéticos que se dan alrededor del cuerpo sometido a esta prueba y se recrean imágenes extraordinariamente detalladas del interior, literalmente como si fuesen “rebanadas en tiempo real” que no son invasivas en lo absoluto y que pueden incluso generar imágenes tridimensionales.

La investigación implicó someter a un grupo de individuos a una Resonancia Magnética Nuclear para medir las respuestas neuronales vinculadas por los alimentos y las señales sociales, después de que los participantes fueron sometidos a un periodo de ayuno de 10 horas o un aislamiento social absoluto.

Los resultados fueron particularmente interesantes, pues después del aislamiento, las personas no solamente percibían un sentimiento profundo de soledad, sino que presentaban ansiedad por establecer algún tipo de interacción social. Sometidos a la prueba de Resonancia Magnética Nuclear se pudo constatar que regiones del mesencéfalo, mostraron una activación selectiva de las señales alimentarias después del ayuno, particularmente similares a las señales generadas después del aislamiento social. Bajo una condición contraria, es decir, con alimentación e interacción social, no se dio la misma respuesta cerebral.

En conclusión, este estudio apoya la idea intuitiva de que el aislamiento brusco, provoca cuadros de ansiedad social, de la misma forma en la que el ayuno genera la sensación de hambre. Por esta razón, el aislamiento impulsa deseos irrefrenables de comer más.

Por supuesto el aislamiento social por periodos muy prolongados y las alteraciones en la conducta alimenticia tienen un impacto importante en la salud, tanto física como mental. Esto se adereza con la incertidumbre de lo que va a suceder a la larga, condición a la que es muy difícil de adaptarse, sobre todo hablando en términos de menor edad como adolescentes y adultos jóvenes. Se crean condiciones de “círculos viciosos” con efectos negativos de irritabilidad, ansiedad, depresión, incremento en el consumo de sustancias que tienen un impacto en el Sistema Nervioso, como café, alcohol, tabaco o bien, otros tipos de drogas que en la juventud pueden tener efectos verdaderamente notables en el desarrollo neuronal.

Aún no podemos saber cuáles serán las consecuencias de este aislamiento obligatorio, pero sí es ampliamente conocido y documentado que nuestras interacciones sociales positivas son necesidades humanas básicas que determinan en una forma notoria, parte de nuestra buena salud mental.

Diciembre es un mes en los que la costumbre de reunirse en una comunión familiar representa algo particularmente anhelado. Por el frío, se mantienen los hogares con una mínima ventilación y eso permite que partículas de aerosol, producto de nuestra respiración, se mantenga por periodos más prolongados en el ambiente y esto crea condiciones de contagios virales que no se pueden menospreciar.

La búsqueda en el control de la propagación del virus SARS-CoV-2 ha implicado propuestas de aislamiento, que difícilmente se podrán llevar a cabo en estas fechas, con una combinación de factores de riesgo que involucran tradiciones, necesidades, usos y costumbres que serán imposibles de limitar en una forma definitiva.

Por supuesto veremos un incremento de casos de infecciones respiratorias que estarán aderezadas con la confluencia de dos patologías particularmente peligrosas: COVID-19 e Influenza, que implicarán un verdadero reto de atención para nuestro sistema nacional de salud.

Como médico yo planteo evitar la reunión; sin embargo, necesitamos tener una mejor comprensión de nuestras necesidades sociales y además, un conocimiento de los mecanismos neuronales que regulan motivaciones biológicas como comer y convivir.

Referencia: 1.- Tomova, L., Wang, K.L., Thompson, T. et al. Acute social isolation evokes midbrain craving responses similar to hunger. Nat Neurosci 23, 1597–1605 (2020). https://doi.org/10.1038/s41593-020-00742-z