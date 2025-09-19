Viernes, septiembre 19, 2025
Saquean paquetes y documentos en oficina de Correos de México en Amalucan

Paralelamente, dos hombres armados despojaron de 300 mil pesos a un cuentahabiente en Totimehuacan

Isaí Pérez Guarneros

Trabajadores de Correos de México, de la oficina ubicada en el Infonavit Amalucan, al oriente de la capital poblana, reportaron el robo de paquetería que permanecía resguardada durante la noche del jueves.

Aunque todavía no se ha calculado el valor económico de lo sustraído, los empleados informaron a las autoridades municipales que los ladrones habrían ingresado por la ventana del baño del personal, situada en la parte trasera del inmueble.

El hurto fue descubierto esta mañana. Con base en el reporte de los trabajadores, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla buscaron cámaras de videovigilancia que hubieran registrado el hecho. No obstante, hasta el cierre de esta edición no se ha informado si alguna logró captar el atraco.

Durante las diligencias policiales se constató que los responsables seleccionaron de manera meticulosa paquetes pequeños y costales con documentos en tránsito para su entrega final.

Tampoco se localizaron testigos que hubieran presenciado alguna anomalía, como la salida apresurada de personas del inmueble.

La denuncia fue formalmente presentada, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones ministeriales para esclarecer la mecánica de los hechos y dar con los responsables.

Asaltan a cuentahabiente en Periplaza de Totimehuacan

De manera paralela, la tarde del jueves un hombre fue asaltado después de retirar 300 mil pesos de una sucursal de Banamex ubicada en el centro comercial Periplaza, en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan.

El afectado fue interceptado sobre la calle 24 Sur por dos hombres en motocicleta, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a entregar el dinero. El efectivo fue guardado en una mochila, tras lo cual los asaltantes huyeron.

La víctima solicitó auxilio a los servicios de emergencia. Aunque la respuesta policial fue inmediata y agentes estatales y municipales implementaron un operativo en la zona, no se reportaron detenciones.

Además, el hombre recibió asesoría para interponer la denuncia correspondiente ante la FGE, que ya inició una carpeta de investigación.

Este hecho representa el cuarto asalto a cuentahabientes en menos de una semana en la capital poblana. Los anteriores ocurrieron en la Avenida Juárez, en inmediaciones de la Central de Abasto, así como en las colonias Agua Santa y Vicente Suárez. Hasta el momento, ninguna de estas agresiones ha derivado en capturas.

