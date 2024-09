Santos Zanella quiere el triunfo en casa 

Este fin de semana en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, se corre la séptima fecha de la Súper Copa Roshfrans penúltima fecha de la temporada 2024, y el piloto local Santos Zanella Sr. de Omoda, Z Motors, Auto Forum, quiere desplazar al actual líder de la GTM Pro 2 de esa posición.

El conductor del auto No. 44 está ubicado actualmente en el segundo lugar de las posiciones generales a solamente 8 unidades de “Keko” Pérez que encabeza el campeonato.

“La mayor parte de responsabilidad para obtener los buenos resultados recae sobre uno como piloto, sin embargo, para esta fecha ésta aumenta, ya que no sólo se trata de ganar la competencia sino también de llegar al liderato general, por ese motivo también el equipo está trabajando mucho sobre el auto”, dijo Zanella.

El piloto poblano dijo además que el objetivo principal del equipo es llegar al liderato de la GTM Pro 2, y por eso también estudian las posibilidades matemáticas restando dos fechas por disputarse.

“Aún nos dejan pensar en alcanzar a Pérez, así que para esto nos hemos preparado muy bien y estamos conscientes en que un error a estas alturas podría perjudicarnos bastante”.

El Autódromo Miguel E. Abed, donde el poblano estará este 29 de septiembre es una pista permanente de 2,98 kilómetros y 15 curvas que se sitúa cerca de Puebla

“Lo conozco muy bien, incluso he llegado a ganar carreras, lo que voy a intentar repetir este fin de semana frente a mi público, el Miguel E. Abed es una pista que me gusta mucho, la configuración se ajusta a mi estilo de conducción por lo que siento que puedo exprimir al máximo el auto No. 44. Esta será una fecha que representa un gran reto para todos los pilotos, porque estamos cerca del final de temporada y cerrar con buenos resultados es importante”, aclaró.

Por último, se espera un lleno total en el Autódromo Miguel E. Abed por lo que para todos es un gran aliciente ver las tribunas llenas de aficionados para darles un gran espectáculo.