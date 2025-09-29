Primera etapa del saneamiento del Atoyac ha implicado desazolve y biodigestores en cuatro municipios: Ceaspue

El gobierno de Puebla, en coordinación con la federación, ha destinado 220 millones de pesos a la primera etapa del saneamiento del río Atoyac, donde se han realizado acciones de desasolve, instalación de biodigestores y se elaboran proyectos ejecutivos para plantas de tratamiento en Santa Rita Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Felipe Teotlalcingo y San Salvador El Verde.

José Luis Viazcán Durand, director de Proyectos de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), presentó un informe de los trabajos ante la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura del Congreso local. Aseguró que mientras el “punto cero” se ubica en Santa Rita Tlahuapan —donde nace el afluente— las intervenciones se centran en las comunidades que sufren mayor impacto ambiental.

La colocación de biodigestores se ejecuta en zonas donde no existe drenaje, priorizando a las comunidades con alta marginación. Paralelamente, los equipos técnicos trabajan en los proyectos ejecutivos de nuevas plantas de tratamiento que beneficiarán a las demarcaciones mencionadas a lo largo del cauce.

Durante su participación, Viazcán Durand explicó que la aplicación de los recursos es producto de una coinversión entre el estado y la federación, asegurando que la siguiente información detallada será dada a conocer por el gobernador Alejandro Armenta Mier una vez que se concreten los proyectos ejecutivos.

Durante la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo está previsto invertir 3 mil millones de pesos en el saneamiento integral del río Atoyac. El presupuesto será ejercido no solo en territorio poblano, sino también en el vecino estado de Tlaxcala, donde el afluente también requiere atención y proyectos de saneamiento.