Martes, septiembre 30, 2025
NoticiasPolítica

Congreso prepara reforma para establecer sanciones a Concesiones Integrales por incumplimientos de contrato: García

Laura García Chávez impulsa fortalecer la Ley Estatal de Agua para sancionar incumplimientos de Concesiones Integrales.
Laura García Chávez impulsa fortalecer la Ley Estatal de Agua para sancionar incumplimientos de Concesiones Integrales. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

El Congreso del Estado prepara una reforma a la Ley Estatal de Agua para imponer sanciones en contra de la empresa Concesiones Integrales en caso de que no cumpla los lineamientos del contrato con el que fue favorecido en 2011, afirmó Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

La también coordinadora del Grupo Legislativo de Morena subrayó que se debe dotar de “uñas” a la legislación debido a que se trata del incumplimiento de un derecho humano como es el agua.

García Chávez afirmó que, desde su perspectiva, la reforma busca que realmente obligue a la empresa a asumir responsabilidades cuando incumple, con base en el interés público y la defensa del acceso al agua para los habitantes de Puebla. Agregó que será el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla el encargado de aplicar estas eventuales medidas de apremio, en tanto organismo rector del sector hídrico en el municipio y su área conurbada.

La diputada recalcó que cualquier sanción deber ajustarse al marco de acción legal, pero enfatizó la urgencia de obligar a la concesionaria a mejorar la atención hacia los usuarios, quienes han presentado numerosas quejas por deficiencias en el servicio. “Si bien la concesión sigue vigente, eso no exime a la empresa de brindar el mejor servicio posible a la sociedad”, sostuvo.

Temas

Más noticias

Internacional

Global Sumud entra en zona de intercepción de la ocupación israelí

La Jornada -
la redacción La flotilla internacional Global Sumud, compuesta por más de medio centenar de embarcaciones civiles, ingresó este martes en la zona marítima que Israel...
Nacional

“Nadie se va quedar desamparado”, asegura Sheinbaum a damnificados de Neza

La Jornada -
René Ramón, corresponsal Nezahualcóyotl. Mex. “Nadie se va quedar desamparado”, fue el mensaje que esta tarde envío la presidenta Claudia Sheinbaum a los damnificados de Nezahualcóyotl,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Concesiones Integrales firmó un nuevo convenio modificatorio con el gobierno estatal; Congreso desconoce alcances: García Chávez

Efraín Núñez -
La presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, reveló que la empresa Concesiones Integrales concretó un nuevo convenio modificatorio con el gobierno...

Concesiones Integrales firmó un nuevo convenio modificatorio con el gobierno estatal; Congreso desconoce alcances: García

Efraín Núñez -
La presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, reveló que la empresa Concesiones Integrales concretó un nuevo convenio modificatorio con el gobierno...

En Puebla, van 15 mil baches tapados y se repavimentarán 37 calles: Infraestructura

Yadira Llaven Anzures -
Ante la ola de quejas ciudadanas por el deterioro de la red vial, el gobierno del estado de Puebla aceleró el programa de bacheo y...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025