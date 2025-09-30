Congreso prepara reforma para establecer sanciones a Concesiones Integrales por incumplimientos de contrato: García

El Congreso del Estado prepara una reforma a la Ley Estatal de Agua para imponer sanciones en contra de la empresa Concesiones Integrales en caso de que no cumpla los lineamientos del contrato con el que fue favorecido en 2011, afirmó Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

La también coordinadora del Grupo Legislativo de Morena subrayó que se debe dotar de “uñas” a la legislación debido a que se trata del incumplimiento de un derecho humano como es el agua.

García Chávez afirmó que, desde su perspectiva, la reforma busca que realmente obligue a la empresa a asumir responsabilidades cuando incumple, con base en el interés público y la defensa del acceso al agua para los habitantes de Puebla. Agregó que será el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla el encargado de aplicar estas eventuales medidas de apremio, en tanto organismo rector del sector hídrico en el municipio y su área conurbada.

La diputada recalcó que cualquier sanción deber ajustarse al marco de acción legal, pero enfatizó la urgencia de obligar a la concesionaria a mejorar la atención hacia los usuarios, quienes han presentado numerosas quejas por deficiencias en el servicio. “Si bien la concesión sigue vigente, eso no exime a la empresa de brindar el mejor servicio posible a la sociedad”, sostuvo.