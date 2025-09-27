Sancionan a 35 restaurantes en Puebla; Aprepsac señala que hay hostigamiento contra el sector

Un total de 35 restaurantes poblanos han sido sancionados por autoridades municipales y estatales en lo que va del año, reveló Felipe Mendoza, director de la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicio, A.C. (Aprepsac).

El sector restaurantero atribuye las sanciones al endurecimiento de operativos y la aplicación de una extensa lista hasta 60 requisitos de operación, entre pagos, permisos ambientales, fiscales, protección civil y descargas de aguas residuales, que dificultan tanto el cumplimiento normativo como la viabilidad económica de las microempresas del ramo.

Mendoza enfatizó que el ambiente de presión oficial se ha intensificado en la segunda mitad del año, con revisiones frecuentes y solicitudes de trámites adicionales por parte de diferentes dependencias, lo que calificó como hostigamiento.

“No es simple cumplir tantas exigencias; cada visita oficial representa un gasto extra, ajustes y riesgo de sanción o clausura”, comentó durante en conferencia de prensa.

Señaló que el 80 por ciento de la clientela de los establecimientos sancionados es local, por lo que el impacto de las medidas tomadas contra los restaurantes va directamente contra la economía cotidiana de cientos de familias y trabajadores.

Además, los negocios afectados, la mayoría de ellos microempresas, enfrentan una caída en ventas significativa, atribuida no solo al ambiente regulatorio sino también al bajo consumo registrado durante todo 2025.

Mendoza agregó que a pesar de no haber cierres definitivos, “a los propietarios les preocupa que el rigor administrativo termine por colapsar la operación restaurantera”.

Indicó que algunas exigencias resultan duplicadas, poco aplicables o sobrerreguladas, lo que ha provocado que varios opten por traspasar sus negocios o reducir operaciones.

En este contexto, los empresarios restauranteros urgen a los gobiernos a establecer mecanismos de diálogo para revisar la pertinencia del marco normativo y evitar sanciones irreversibles que afecten el tejido económico y laboral local.

Mendoza reitera que “el sector quiere cumplir la ley, pero necesita acompañamiento real y sensibilidad institucional para sobrevivir”.