Tonantzin Fernández propone dos sitios para reubicar el penal de San Pedro Cholula

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, dio a conocer que puso a disposición del gobierno de Puebla dos terrenos para la reubicación del penal, ubicado actualmente en el centro de ese municipio. Sin embargo, rechazó precisar las ubicaciones, solo comentó que los predios están sujetos a validación por las autoridades estatales.

Fernández enfatizó: “Nosotros ya enviamos estos expedientes de estos terrenos y bueno lo más importante es que se haga el Cereso, el nuevo Cereso que es un proyecto de nuestro gobernador, entonces de nuestra parte hemos puesto estos terrenos a la disposición, si bien es cierto deben de pasar una revisión y deben de seguir algunos parámetros”.

El anuncio se produce en el contexto de un debate sobre la seguridad en la zona y la urgencia de fortalecer el resguardo y tranquilidad de locatarios, comerciantes y visitantes. San Pedro Cholula, uno de los municipios de mayor relevancia histórica en Puebla, enfrenta retos en materia de seguridad que se han intensificado en los últimos años.

Frente a la preocupación por la seguridad en el mercado Cosme del Razo, la alcaldesa desmintió que exista cobro de piso en el lugar, contradiciendo lo señalado por el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, quien reportó extorsiones en centros abasto de Cholula, Texmelucan y Huejotzingo.

Fernández explicó que se han fortalecido los operativos de vigilancia, aumentado el número de policías, instalado más cámaras y reforzado patrullajes en el mercado.

La funcionaria agregó que hay coordinación continua con comerciantes y mesas de trabajo permanentes para atender cualquier denuncia o incidencia.

Destacó la importancia de mantener canales abiertos entre autoridades y sociedad, así como la participación comunitaria en las tareas de limpieza y seguridad.

La alcaldesa reconoció que, si bien han existido problemas de inseguridad, se han tomado medidas concretas para responder a las inquietudes ciudadanas, así como para prevenir delitos como robo y extorsión.

Informó sobre la adquisición próxima de 29 vehículos policiales, entre patrullas y motocicletas, para robustecer los recorridos y atención en el municipio.