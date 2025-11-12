Miércoles, noviembre 12, 2025
Cultura

San Lorenzo Almecatla exhibirá su riqueza cultural en una feria artesanal

Paula Carrizosa

Un documental sobre el carnaval de San Lorenzo Almecatla, una tradición que tiene 103 años de historia y que se mantiene viva gracias al a colaboración de sus habitantes, es uno de los actos previstos de la primera gran feria artesanal que se realizará en el zócalo de Cuautlancingo.

Programada para el sábado 22 de noviembre, desde de las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, la feria busca fortalecer la economía local y difundir el talento de los artesanos poblanos que forman parte del padrón artesanal de la Secretaría de Arte y Cultura (SAC), quienes podrán exhibir y ofrecer sus productos.

La feria, explicó el director de Impulso Artesanal de la dependencia, Miguel Cotzomi Solís, reunirá a creadoras y creadores de distintas regiones, quienes mostrarán piezas que expresan la riqueza cultural.

En la gran primera feria artesanal de San Lorenzo Almecatla, como ya se dijo, se presentará el documental sobre el carnaval de San Lorenzo Almecatla, un material audiovisual que rinde homenaje a la memoria colectiva y al trabajo de quienes preservan una de las expresiones más representativas del municipio.

También se presentará el Carnavalito, una actividad con más de 30 años creada para niñas y niños que fomenta el amor por las costumbres.

De igual forma, se incluirá la participación de la banda de música Los Conejos, agrupación que por cinco generaciones ha acompañado cada año al carnaval, símbolo del arraigo musical y del valor de la herencia cultural.

Asimismo, el público asistente podrá disfrutar de presentaciones artísticas y una muestra gastronómica con platillos típicos de la región.

