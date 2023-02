San Isidro Tlascoltépetl: pobladores consumen agua de un jagüey contaminado por la falta del suministro

Los más de 200 pobladores de San Isidro Tlascoltépetl, la última población al norte de Puebla capital, consumen agua contaminada de un jaguey, ante la falta de acceso al líquido, luego de que quedó inconcluso el proyecto de llevar el suministro a la inspectoría.

De este receptor toman agua lo mismo los animales de carga, que las personas para cubrir sus necesidades básicas como bañarse, lavar la ropa e incluso beberla, aunque al hacerlo les genere enfermedades y problemas estomacales.

La población no tiene otra opción, no hay forma de acceder a agua más pura, puesto que las comunidades más cercanas, es decir, San Miguel Canoa al oeste, y San Miguel Espejo al sur también carecen del líquido.

Aunque los pueblos vecinos tuvieran agua potable, llegar a cualquiera de estos representa más de media hora en automóvil por los caminos montañosos de las faldas del volcán La Malinche y una hora a pie, por lo que llevarla a la población sería una gran proeza.

En los 40 minutos del trayecto de San Miguel Canoa a Tlascoltéptl una imagen es la constante: el tubo que conduciría agua de la junta auxiliar a la inspectoría ha sido trozado deliberadamente.

A decir de la población, los perpetradores son grupos de jóvenes provenientes en su mayoría de San Miguel Canoa que realizan este acto vandálico para vender la tubería por kilogramo y obtener dinero para drogarse en una zona donde el narcomenudeo ha crecido considerablemente.

Los pobladores refieren que de un tiempo a la fecha se observa una gran cantidad de personas en el zócalo de la junta auxiliar y eso se debe a que el narcomenudeo se realiza a plena luz del día.

La drogadicción alcanza a las personas adultas pero también a jóvenes que han dejado sus estudios y ante la falta de oportunidades “caen fácilmente en el vicio”.

Un niño indígena de entre 10 y 11 años aproximadamente deambula por el camino de terracería que conecta a Canoa con Tlascoltépetl, con una “mona” cubriéndole la mitad de su todavía infantil rostro, mostrando una brutal faceta de la pobreza.

Son apenas las 10 de la mañana de un día frío de invierno pero desde hace un tiempo es común ver a jóvenes drogados o escondidos entre los árboles del cada vez menos denso bosque de La Malinche.

Son los responsables de truncar la tubería, sin embargo, aunque estuviera completa la infraestructura hidráulica es imposible llevar el agua a la comunidad porque los pozos de Canoa suman un año sin operar, reflexiona un campesino que habla junto jaguey de la comunidad.

El hombre no tiene claro qué autoridad empezó el proyecto de la tubería, lo único que sabe es que la infraestructura nunca llegó hasta la población.

“Consumimos agua del jaguey, puede estar contaminada pero no tenemos otra fuente de agua. Los manantiales están muy lejos y se están secando. Llegó el proyecto para el agua potable pero no se terminó y después las autoridades se hicieron de la vista gorda y no han querido terminarlo”, subrayó Fausto campesino de la comunidad.