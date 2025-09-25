San Andrés Cholula podría dejar la lista de municipios con Alerta de Género por baja en feminicidios

San Andrés Cholula podría salir de la lista de 50 municipios de Puebla en los que en abril de 2019 el gobierno del estado emitió una Alerta de Género por sus altos índices de violencia contra las mujeres.

Así lo dio a conocer la presidenta municipal Guadalupe Cuautle Torres, al celebrar que las políticas públicas que su administración ha impulsado en favor de las mujeres, dieron resultado, pues hay una disminución del 10 por ciento en los delitos que se cometen contra las féminas.

Cuautle inauguró este miércoles el sexto foro internacional “Ser Mujer” que tiene como objetivo hacer visible las acciones que las mujeres han emprendido para ser reconocidas en su núcleo social y evitar que sean minimizadas.

En entrevista posterior, la alcaldesa señaló que en reuniones recientes que ha tenido con la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género del estado, se comentó que existe la posibilidad de que este salga de la lista de las 50 demarcaciones con declaratoria de Alerta de Género.

La alcaldesa señaló que no hay una fecha determinada para definir la salida de San Andrés del bloque mencionado, sin embargo, aseguró que su gobierno no disminuirá la atención que ha puesto al problema de la violencia hacia las sanandreseñas.

Detalló que el tipo de violencia contra las mujeres que más predomina en San Andrés, es la económica, pues muchas parejas aprovechan que sus parejas dependen del dinero que les proporcionen, para controlarlas, insultarlas o incluso golpearlas.

Ahondó que los casos se cuentan por decenas en la “Casa Violeta”, un inmueble que su gobierno puso en marcha en noviembre de 2024 para apoyar a mujeres en situación de riesgo, pues refirió que en la mayoría de los casos, arriban mujeres que han sido violentadas por sus parejas de manera económica.

“Uno de los principales problemas que tenemos en San Andrés Cholula es que cuando las mujeres no tiene una independencia económica y dependen de alguien, es cuando viene la violencia”, comentó, al subrayar que su administración ha impulsado varios programas como el “mercadito sanandreseño”, entre otros, que son espacios para que las mujeres puedan vender productos y así tener un ingreso y sacar adelante a sus hijos.

Cuautle resaltó la relevancia de la “Casa Violeta” pues indicó que a este sitio no solo han llegado mujeres de San Andrés a solicitar ayuda, sino de otros municipios, a quienes se les ha brindado atención sin importar que sean originarias de otros lugares.

“No sabemos si en su comunidad hay o no atención, nosotros simplemente les damos la atención por ser mujeres”, agregó.

Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) reportaron un feminicidio durante el periodo de enero a agosto del año pasado, mientras que en el mismo periodo de 2025 no se han registrado casos.