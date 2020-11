Samir: Ayuda a difundir las afectaciones del PIM

Samir: A 20 meses de tu asesinato los pueblos seguimos luchando para heredar vida y te pedimos nos ayudes a difundir las afectaciones del PIM

Samir:

El pasado domingo en las asambleas de Moyotepec y Tenextepango ganó la razón y la defensa del agua, de la vida, 2 de los ejidos con mayor producción agrícola y mayor dotación de agua decidieron por unanimidad no retirar los amparos contra el acueducto. Ese acueducto que fuiste a medir cuando se estaba instalando, por el que detuvieron a Jaime, lo desaparecieron por unas horas y lo torturaron, del acueducto se impidió su construcción tras de una fuerte represión y enfrentamiento el 30 de agosto de 2016. El acueducto que tiene parado todo el Proyecto Integral Morelos, la última trinchera de la construcción, mas no de la resistencia.

Te hubiera dado gusto Samir estar en esas asambleas, la gente no se dejó intimidar, ni engañar, la dignidad y la sangre campesina y zapatista salió a relucir ante los intentos de convencimiento que hicieron Rogelio Plascencia, Presidente de Asurco y Martín Ortíz, presidente del ejido de Tenextepango. No me imagino con qué cara estas personas querrán seguir yendo a los demás ejidos a convencerlos de que “ya todos están de acuerdo”, “que ellos ya se informaron que la termo no hace daño y que habrá más agua, dinero y obras”, “que ellos no se venden, solo recapacitan”. No sé si les crean los demás ejidos, si ni en sus mismos ejidos lograron convencer a su gente, ni a sus familias y muchos los consideran traidores a la defensa del agua.

Otros ejidos que también han dicho que NO a que se lleven el agua para la termo, son los ejidos de Villa de Ayala, San Vicente las Piedras, Salitre y Ahuehueyo. Solo en Anenecuilco, Cuauhuixtla y La Heredia, en pequeñas asambleas, con familias acarreadas por el Comisariado, como en Anenecuilco, han dicho que sí; pero son asambleas atípicas e informales. También están los ejidos de Abelardo L. Rodriguez, Lorenzo Vázquez, Los Hornos, Huitchila, Pizotlán, Zacapalco, El Vergel y Chinameca, cuyos primeros tres mantienen sus amparos y los otros 5 se han comenzado a amparar. Donde quiera que escuchas a los ejidatarios dicen que defenderán el agua con la vida.

Desde arriba de Zacatepec hasta Huexca, pasando por Atlixco y Amilcingo, seguimos firmes contra la termo y el gasoducto también con amparos y suspensiones. Dispuestos a defendernos contra el ataque que implica la imposición del PIM a la fuerza. Si tu diste la vida por nosotras y nosotros, por nuestras hijas e hijos, por los que vienen y los que vendrán, porqué nosotros nos vamos a quedar callados o sin hacer nada. ¡Aquí seguimos y aquí seguiremos!

También las compañeras y compañeros del EZLN nos invitaron a llevar tu voz y tu corazón, junto con el de ellas, al continente europeo, de donde son las empresas que construyeron y se benefician de este megaproyecto, a buscar y hablar con los que, como tú, como [email protected] luchamos por heredar vida a la humanidad.

Pero no somos todas y todos Samir, nos faltan muchas personas por comunicarles por qué el Proyecto Integral Morelos es un proyecto de muerte, por informarles como tú siempre lo hacías, por eso te pedimos que nos ayudes a difundir las afectaciones del PIM, una por una, tema por tema, letra por letra, imagen por imagen, historia por historia, mensaje por mensaje, video por video, capsula por capsula, programas, foros, entrevistas, compartición, publicaciones en redes, papeles, calles y sonidos, del pasado, presente y futuro, cuentos y cuentas, pero todas diciendo la verdad de lo que implica el Proyecto Integral Morelos y de lo que podría pasar. Ayúdanos a realizar una jornada dislocada y alocada de información que dure desde hoy hasta el 28 de noviembre de 2020, fecha en que conmemoramos los pueblos de Morelos el Plan de Ayala.

Por medio de los corazones en donde Samir se encuentra en todas y todos, les pedimos que nos ayuden a difundir las afectaciones del PIM que hagan entender a más gente porque la termoeléctrica no es un proyecto de desarrollo para los pueblos y la población en general y, en cambio, es un proyecto diseñado para los ricos, un proyecto que abaratará los costos para la producción de mercancías, pero no abaratará las mercancías, ni la luz, ni el gas, ni incrementarán los sueldos, como ha pasado y pasa en todos los lugares donde se ponen proyectos energéticos y grandes corredores industriales en donde la población originaria incluso sufre de altos costos de energía eléctrica o digan ¿dónde la luz sale más barata a los pueblos en México porque ahí la producen? ¿Quién asume los costos ambientales que sufrirán nuestras futuras generaciones y los impactos a la salud que generan?

Llamamos a mujeres, hombres, jóvenas, jóvenes, niñas, niños, artistas, colectivos, intelectuales, profesionistas, estudiantes, periodistas, medios libres, radios comunitarias, organizaciones de la sociedad civil, pueblos, a todas y todos que saben que el PIM no es un proyecto de desarrollo, sino de muerte, nos ayuden a explicarle al resto de la gente por qué el dinero no debe prevalecer ante la vida, por qué tenemos razón los pueblos cuando queremos heredarles vida a nuestras futuras generaciones y no solo pensar en lo inevitable del hoy, en el “desarrollo” que viene y destruye lo que se encuentra a su paso.

Este es un llamado urgente a todas y todos, ante los oídos sordos del Presidente de la República que no contestó a nuestro llamado al diálogo de “una hora en su mañanera”. Ante el riesgo que en próximos días, horas o semanas, López Obrador mande a la Guardia Nacional a intentar desalojar el plantón de Apatlaco, si decide pasar por encima de la legalidad de las suspensiones de amparo y sobre todo de la decisión de los pueblos, tomada una vez más y desde el inicio del proyecto. Por lo que también llamamos a estar atentos a cualquier acto represivo, solidarizarse y/o acudir a documentar cualquier violación de derechos humanos que pudiera sufrirse en el plantón de Apatlaco o contra cualquier pueblo o persona que defiende sus derechos ante el Proyecto Integral Morelos.

Ayúdenos a difundir, ayúdanos Sami .

#SamiryZapataviven

#NoalPIM

#AguaSitermoNo

21 de octubre de 2020

T`neki tlalle una atl para tenochti, amo timikiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Fileberta Nevado y Porqué defender su vida es asunto de todos*

Filiberta Nevado Templos, activista ambiental y defensora de los bosques de Zacacuautla, en Acaxochitlán, con amplia experiencia en la lucha sindical de trabajadores de salud, informó que tras varias denuncias formales no la han asistido en ninguna medida de protección o cautelar luego de la amenaza de muerte que recibió en días recientes.

Según relató, uno de los taladores de la región, Crisóforo Mejía, amenazó públicamente a Filiberta por considerar que la denuncia que lo implica ha sido levantada por ella. En plena plaza pública Crisóforo vociferó que si él o alguno de sus hijos resulta detenido por esta denuncia entonces “yo vengo y la mato”. Y, al estar los dos presentes, Filiberta y Crisóforo ante la autoridad de la comunidad, Crisóforo reitera su amenaza diciendo “me pasa algo a mi o a alguno de mis hijos y vengo y le doy sus chingadazos o busco a alguien que se los de” y más tarde retoma la amenaza inicial: “si algo les pasa claro que sí, vengo y la mato y la remato”.

La familia de Crisóforo se dedica a la tala desmesurada y clandestina de montes, con mayor ahínco desde 2017. Eso, luego de que desde 2013 las autoridades frenaron el supuesto permiso para derribar árboles porque el grupo que la activista representa mostró varias irregularidades.

La lucha por este monte ha generado una organización encabezada principalmente por mujeres que se han atrevido a salir de sus casas y enfrentar el acoso, la discriminación, el machismo y la indiferencia de las autoridades quienes mantienen impune el asesinato en contra de uno de sus compañeros, Samuel Cruz Hernández. Su organización les permite mantener vigilado el monte, estar alertas al sonido de las motosierras, dar respuesta a los ataques. Han publicado dos libros con los versos de Benita Ibarra quien inició con la escritura de pequeños versos para denunciar lo que ocurría. La defensa legal la aprendieron cuando Filiberta y otros compañeros fueron llevados al Ministerio Público con denuncias de hechos falsos que dieron lugar a catorce procesos penales, un secuestro y prisión en contra de ella y cuatro compañeros más.

Ante 30 o 40 personas, los taladores denunciados por la comunidad expresaron que debían quemarla, matarla o correrla del pueblo, así lo dio a conocer Nevado Templos, quien además ha resistido 15 averiguaciones previas y dos encarcelamientos arbitrarios.

“Acudí a la delegación y ahí volvió a repetirme delante del funcionario y su secretaria que si él o alguno de sus hijos va a prisión por mi acusación vienen y me matan. Quiero aclarar que yo no hice esa querella en particular, pero si la hubiera hecho hubiera sido con razón, porque son taladores. Fue ese día que vinieron a disparar frente a mi casa.”

Además existe una campaña en su contra que dice que es ella la que vendió la madera, no obstante, desde 2007 ella se ha destacado por su trabajo de defensa ante el corte de árboles.

De noche, han roto los vidrios de la casa de Filiberta, han disparado en la puerta durante la madrugada, en reuniones con participación mayoritaria de hombres, se ha sugerido que la solución sería correrla del pueblo, sacarla de su casa y hasta quemarla. Las amenazas son graves cuando las mujeres son asesinadas impunemente todos los días. Ya realizó la denuncia formal, sin eco entre las autoridades locales ni del estado ni federación.

La solidaridad de pueblos originarios y organizaciones en defensa de la vida y contra los megaproyectos se ha expresado en México y en otros países. Cuidar a Filiberta Nevado Templos es cuidarnos como comunidades en lucha.

*Con información de Periodistas [email protected] y de El Independiente de Hidalgo.

Gabriel Salazar: Los desafíos del proceso constituyente en Chile*

Por Javier Larraín/ Correo del Alba

¿Cuáles son los desafíos constituyentes en el Chile actual?

Historiador Gabriel Salazar: Lo que en Chile enfrentaremos en este proceso constituyente es cómo nos organizamos, cuál es el itinerario, qué etapas de discusión habrá, cómo va a ser la Asamblea Nacional, ¿iremos con mandato o sin mandato?; si van con mandato, tienen que haber asambleas de base donde se discuta lo esencial y de allí emerja el mandato.

La clase política chilena nos puso un itinerario forzado, porque la Comisión Constituyente o eso que llaman la Comisión Mixta –que es peor–, se elige a nivel nacional y no a nivel local, con voto individual, y el individuo no delibera para votar porque se supone que hay libre albedrío, en consecuencia, como va sin deliberación previa, ese candidato a la Comisión Nacional Constituyente va sin mandato soberano.

Esta Comisión Constituyente que proponen los políticos es como elegir otro Congreso Nacional, con delegados que vamos a elegir para que discutan sobre la Constitución, pero sin mandato. Por eso los políticos, que son maestros en elegir con voto individual y encima secreto, sin mandato, van a controlar esa comisión. De ahí que en este proceso se necesite reconocer nuestra propia historia, que la soberanía se ejerce desde el cabildo, desde la Asamblea Comunal, porque es ahí el espacio en que se discuten los fundamentos del nuevo Estado, y en la nacional solo se especifica, se institucionaliza, se concretiza ese Estado, de acuerdo a esos fundamentos. Esto no lo sabemos como ciudadanía, porque esta experiencia la hemos investigado, pero la “historia oficial” no la cuenta, no hay nada para instruirnos en cómo debe actuar el pueblo soberano cuando quiere construir su propio orden social, no hay ningún texto de Historia, de Sociología o de Derecho Constitucional que enseñe a definir quién es el ciudadano soberano y cómo ejerce la soberanía, porque lo único que dicen estos textos constitucionales es que el ciudadano es el señor que tiene más de 18 años y puede votar –cuando le pidamos que vote– y que su voto es individual, sin deliberación, y de paso secreto, porque tiene que votar en una cámara secreta, donde hace una rayita que después se convierte en un número y no en un mandato con sentido real cualitativo, con sentido político verdadero; es solo una rayita.

El proceso constituyente que pide Chile es real, hay muchos cabildos abiertos muy desordenadamente instalados, dispersos; hay miles y miles a lo largo del país, pero no están organizados, por eso proponemos que se organicen al más breve plazo posible como asambleas constituyentes comunales y comience ahí la Constitución, de la forma que dijimos, piramidal, para que después venga la Asamblea Nacional. Eso no surge espontáneamente, porque venimos de una expresión masiva en las calles, espectacular por donde se la mire, gloriosa, con imágenes increíbles que quedarán para siempre en los libros y en todas partes, pero no sabemos exactamente la estrategia, la táctica, la ciencia de cómo construir un proceso constituyente soberano desde la soberanía misma, no lo sabemos hacer, nadie nos enseña, no hay textos, ninguna universidad enseña eso, solo enseñan a votar haciendo una rayita, voto secreto y de 18 años para arriba, ¡los que tienen menos de 18 no son ciudadanos!

Lo paradójico es que en la comunidad local quienes son los más activos, los más protagónicos, que más inciden son precisamente los menores de 18 y los niños, quienes son el centro de atención. El centro de preocupación principal son los niños, pero para los políticos, ser niño activo, ser niño querido, ser niño centro de mesa, no es ciudadanía; ser un joven que tiene toda clase de grupos de rock, punk, de lo que sea musicalmente, o colectivos de teatro callejero, de fútbol, de deportes, de robo, de drogadicción y hasta de tráfico, eso no es ciudadanía. Hay que aprender a ser ciudadanos desde niños a viejos y no solo cuando tenemos más de 18 para hacer una rayita secreta.

Ese es el gran desafío en este proceso chileno, que sabemos debe construir un paradigma, porque la tradición revolucionaria marcó la ruta por otro lado, por la vanguardia, por el partido, por la lucha armada, la violencia, la pura rabia, pero no por la creatividad, no por la inteligencia soberana, que es donde está el camino que se abre como posibilidad para el proceso chileno. Es un camino difícil, trabajoso y único, porque cargamos además con el imperativo del ya no podemos seguir perdiendo y lo sabemos, porque la memoria histórica que se ha acumulado de la derrota y las explotaciones que ha provocado, la victimización de la mayoría, es gigantesca; porque igual se sumó, por primera vez, una historia social que viene desde 1985 hasta el día de hoy, que es la que más se ha investigado, la que más se ha publicado, tenemos miles de libros de historia social denunciando estas cosas del pasado y del presente, a tal punto que es una ciencia peligrosa y por eso estos gobiernos, tanto los de la Concertación como el de Piñera, han tratado de eliminar la Historia de la Enseñanza Media. (Fragmento de la entrevista tomada de lahaine.org)

www.elzenzontle.org

[email protected]

[email protected]