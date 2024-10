Salvatori en nueva polémica: propone sancionar a mujeres que impidan a sus parejas la convivencia con hijos en común

La diputada de Morena Nayeli Salvatori Bojalil se encuentra en vuelta en una nueva polémica, en la que ha sido tachada de “machista”, por proponer que la conocida Ley Vicaria no sólo beneficie a mujeres, sino también a hombres, a fin de que se sancione a toda persona que use a hijos en común para dañar a sus parejas, sin importar el género.

Activistas han acusado a la legisladora del Congreso de Puebla en redes sociales de pretender desvirtuar una lucha feminista que lleva una década, en la que se ha identificado al género masculino como el principal agresor.

Una de las principales críticas de la propuesta es Helena Monzón, hermana de la activista Cecilia Monzón que centró su carrera como abogada en brindar protección a niños que han sido objeto de abuso vicario, así como a mujeres víctimas de violencia.

“Dios mío, cuanto machismo en un minuto, cuanta falta de perspectiva de género y desconocimiento profundo de las estadísticas. Que alguien le diga a la Sra. Diputada (sic) que no se preocupe, los hombres no necesitan protección especial en México ya tienen al Estado entero. No son un sexo vulnerable”, argumentó Helena.

Dios mío, cuanto machismo en un minuto, cuanta falta de perspectiva de género y desconocimiento profundo de las estadísticas. Que alguien le diga a la Sra Diputada que no se preocupe, los hombres no necesitan protección especial en México ya tienen al Estado entero. No son un… https://t.co/rw48SI7SzG — Helena Monzón (@Helena_Monzon) October 2, 2024

Antes los reclamos, Nayeli Salvatori mantuvo su propuesta, pero intentó atenuarla, aclarando que la iniciativa no se presentará como una ampliación de la Ley Vicaria.

Helena Monzón reaccionó inmediatamente ante la aclaración de Salvatori, con un mensaje en la red social X, donde expresó su sorpresa ante la insistencia de la representante popular de la conocida Cuarta Transformación (4T) que lidera Morena.