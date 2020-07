Salvador Rocha Díaz, una llama imperecedera

“Vida y muerte no son mundos contrarios,

somos un solo tallo con dos flores gemelas.”

Octavio Paz.

Estas dos últimas semanas he tenido el placer de visitar por diversos temas a mi amigo, el mejor Gobernador de este Estado, hoy Director de la CFE, y en nuestras reuniones no ha habido un solo día en que por su parte o por la mía no se toque el tema de Don Salvador Rocha Díaz, entrañable amigo de Don Manuel (cuasi hermano), y por supuesto salen a relucir anécdotas mil sobre la brillantez intelectual y los valores humanos que nuestro recordado Don Salvador concedía a la amistad, valores que tuvo como divisa entre sus múltiples cualidades, entre ellas las de ser el mejor abogado postulante en este país por varias décadas, así me lo comento de viva voz y con él estuve de acuerdo el gran jurista Juan Velázquez en una ceremonia por la conmemoración del día del “Sitio de Puebla”, algo que nadie le podrá regatear.

En este día, como cada año, en su aniversario luctuoso y como suelo hacerlo a menudo converso recordando su cálida presencia.

Maestro de muchos a quienes aleccionó y forjó como abogados de alto nivel, hoy infalible para hacer posible lo imposible y para recuperar lo que se da por perdido, se manifiesta en las horas neutras o vacantes, pero sobre todo cuando, harto del fárrago de los conceptos, su memoria me conduce al terreno de la intuición como método infalible de que la persistencia y tenacidad dan buenos frutos, más aún en asuntos jurídicoss que parecen de imposible solución.

Los hijos heredan caracteres del padre, y en este caso, al considerarme parte de su escuela, caigo en cuenta que la herencia no es la única forma de transmisión de ciertos rasgos y habilidades.

Desde hace más de cien días vivimos confinados a una nueva realidad que ni es buena ni es mala, sólo es. Y es en ese estadio en donde los seres humanos hemos sentido una necesidad imperiosa de asirnos a aquella otra realidad que amenaza con no volver en mucho tiempo: la de la cercanía física.

Dentro de ese juego de espejos que nos traducen reconozco siempre a mi madre, a mi padre, a mi hermano Miguel, quienes ya descansan en paz, y en un apartado muy especial se encuentra don Salvador.

Porque la vida podrá cambiar, sin embargo no se detiene. La realidad es una fusión del ver y el creer, pero también del escuchar y del recordar.

Los oficios no se acaban con la muerte. Ni las voces dejan de cantar en la memoria.

Estamos en medio de un paréntesis dentro de la narrativa de un sistema conocido, sin embargo, el cumplimiento de la vocación no se pone en pausa.

Hace unos días me enfrenté a un asunto el cual debía solucionar ipso facto. Entonces, como casi siempre, puse en marcha las fórmulas de Salvador Rocha.

Los entretelones de la justicia deben ser abiertos con gracia y precisión. Existen, y esto lo sabía Rocha, muchas suertes de cirujano que aplica el abogado. Es menester hacer acopio del pulso fino y focalizar todos los sentidos en aras de que el paciente confíe en que la atención de aquel que penetra en las entrañas no se desviará del objetivo: extirpar el mal que atribula al quejoso.

Las leyes de los hombres son mutables: evolucionan y van cambiando.

Recuerdo como si fuera ayer aquellas jornadas en ese imponente despacho, un semillero de juristas avezados, destacando al gran Miguel Ramírez Silva (Miguelito), a quien llamaba cariñosamente por ser uno de sus más grandes confianzas en las trapisondas jurídicas a ejecutar dentro del gobierno de don Manuel Bartlett, y Miguel, escuchando y traduciéndome los gestos y los tonos de voz de nuestro mentor con quien me fui abriendo un nuevo horizonte de altura en los menesteres del litigio, aderezado de brillantez, imaginación y ética jurídicas.

La oportunidad que en su momento me brindó don Salvador no fue sólo la de convertirme en un abogado escrupuloso y atento, fue más allá: decir jefe se queda corto; la figura de Rocha fue de una o de otra manera una de las arquetípicas formas del preceptor. Severo cuando se requería, pero siempre generoso y pendiente de que sus conocimientos barbecharan el camino de los demás.

Un 17 de julio de hace nueve años despedimos al político, al jurista, al que amó incansablemente a su familia, al hombre docto y seductor. Sus familiares tuvieron que hacerse a la idea de no volver a ver al padre, al esposo, al hermano, sin embargo, la memoria (ese don) lo ha mantenido joven, vigoroso y más vivo que siempre.

Como cada año, al llegar esta fecha, hago un viaje hacia el pasado, a los días de un buen vino y de algunas charlas bohemias, muy agradables, (¿verdad Miguelito?), recordando a un hombre que se escuchaba a sí mismo sin caer en el torbellino de la soberbia que disipa, aunque tuviera razones para serlo.

La muerte nunca llega a tiempo, siempre nos arrebata lo que amamos demasiado temprano.

Don Salvador le dio un fin preciso a su vida: hacer posible la justicia.

Escribo esto desde una normalidad anormal; en el año más extraño de nuestra vida como especie, a manera de ofrenda, a mi amigo y mentor quien litigó y ganó hace nueve años su pequeña (gran) porción de paraíso.

¡Descanse en paz, ilustre caballero!

