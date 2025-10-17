Salieri versus Mozart

El escritor ruso Aleksandr Sergéyevich Pushkin (1799-1837) en una obra teatral llamada Mozart y Salieri, al final de la segunda escena del acto primero, después de que Antonio Salieri vacía veneno en una copa de vino, mientras mutuamente se alaban como músicos sobresalientes, propone el siguiente diálogo entre los dos, en torno a una mesa de una taberna ¡con un clavecín! que fue el antecesor del piano (me pregunto en qué cantina podría haber existido esta rara combinación de un instrumento de sonido relativamente apagado en un ambiente pletórico de algarabía etílica).

Mozart: ¡Oh, si todos comprendieran la armonía como tú! Pero no… entonces no podría existir el mundo… ¡En tal caso todos se dedicarían exclusivamente a la música y a las artes libres! En cambio, ahora, somos unos cuantos elegidos los que despreciamos lo que sólo es útil… ¿no te parece? Pero estoy cansado… no me encuentro bien… Adiós, Salieri. Me voy a dormir. (Sale.)

Salieri: ¡Adiós! ¡Dormirás mucho tiempo!… Pero, ¿será cierto lo que ha dicho? Según sus palabras, soy un genio… ¿Serán incompatibles la genialidad y el crimen? No… ¡no puede ser! ¿Y Buonarroti? ¿O se trata de una leyenda… y el creador del Vaticano no fue un asesino?

Fue a partir de este pequeño diálogo en el que se plantea el envenenamiento de Mozart, del que se dispersó el mito del asesinato de Salieri contra Mozart, que alcanzó su máxima expresión en la película Amadeus (Miloš Forman, 1984), que, con todos sus defectos, constituye un filme que todos debemos ver.

Mis críticas al séptimo arte son totalmente desatinadas pues, aunque el cine me gusta mucho, me declaro un reverendo ignorante y con pocas horas de espectador; pero vale la pena verla y apreciarla muchas veces, pues independientemente de que fue ganadora de 8 premios Óscar en 1984, no son raras las ocasiones en las que cae en exageraciones. El punto central es que se aleja definitivamente del contexto histórico en el que se desenvuelven las relaciones de estos dos músicos.

En la película, el momento culminante de la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart gira en torno al Requiem, que efectivamente fue encargado por un mensajero misterioso y que dejó inconcluso por su muerte prematura; circunstancias que son verídicas en la historia.

Un análisis de este hecho fue propuesto por el musicólogo H. C. Robbins Landon, quien en un libro titulado 1791, el último año de Mozart, hace notar que dicho emisario anónimo fue el intendente de un conde de apellido Von Walsegg, quien, en un capricho aristocrático, deseó conmemorar el deceso de su esposa con una misa cantada cuya autoría se le hubiese atribuido.

Cierto o falso, contrariamente a lo que describe Miloš Forman (por cierto, de forma realmente genial en la película), Mozart no murió frente a Salieri, pues quien realmente le dio la puntilla fue un médico que le administró purgantes y una sangría. Tampoco Salieri terminó sus días en un manicomio como se muestra en el filme.

Antonio Salieri es considerado un músico genial y una figura crucial de su época por varias razones que van más allá de la sombra proyectada por su rivalidad ficticia con Mozart, erróneamente popularizada por la obra teatral de Pushkin.

Escribió cerca de 45 óperas en tres idiomas (italiano, alemán y francés), triunfando tanto en la ópera buffa (cómica) como en la ópera seria. Fue una figura clave en el desarrollo del clasicismo, fusionando la profundidad dramática con una música expresiva y la elegancia melódica de su época. Sus óperas, como Armida (1771), Les Danaïdes (1784) y Tarare (1787), fueron muy exitosas e influyentes, asegurándole gran prestigio en las principales capitales europeas, especialmente Viena y París.

Ocupó el puesto de Compositor de la Corte y, más tarde, el de Maestro de Capilla de la Corte en Viena, uno de los cargos musicales más importantes y prestigiosos de la época de los Habsburgo, lo que demuestra su alto nivel de maestría y reconocimiento oficial.

Pero una de sus mayores contribuciones a la historia de la música fue su extensa y generosa labor como profesor. Entre sus alumnos se encuentran figuras importantes de la música clásica como Ludwig van Beethoven (1770-1827), Franz Peter Schubert (1797-1828), Franz Liszt (1811-1886) y hasta el hijo de Mozart, Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791-1844). Se cuenta además que era generoso y a menudo no cobraba a los alumnos que andaban con dificultades económicas.

Aunque es conocido principalmente por su ópera, Salieri compuso también una gran cantidad de música sacra (incluyendo su notable Réquiem en Do menor), oratorios, misas, sinfonías, conciertos y música de cámara, demostrando una versatilidad destacable dentro del período clásico. En resumen, la genialidad de Salieri no reside solo en su calidad como compositor, sino en su influencia como maestro, su éxito internacional en la ópera y su rol central en la vida musical de Viena durante el Clasicismo.

Es necesario ubicar con justicia las características extraordinarias de estos dos genios de la música universal: Mozart, el creador de una estética tan inigualable como encantadora, y Salieri, como el maestro de un academismo perfecto y una belleza equilibradamente magistral y quien definitivamente, no fue un asesino.

