Sale décima caravana migrante de Tapachula, Chiapas

Edgar H. Clemente, corresponsal

Tapachula, Chis. Una nueva caravana migrante, la décima desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, salió este jueves de esta ciudad en busca de avanzar al centro y norte de México.

Los alrededor de 1 mil 500 migrantes de Centro y Sudamérica se concentraron en el Parque Bicentenario donde hicieron una oración antes de emprender la caminata en horas de la madrugada.

Luis García Villagrán, Coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C., pidió al gobierno de la presidenta Sheinbaum ayudar a los migrantes a llegar a su destino y dejar de utilizar al Instituto Nacional de Migración para desgastar a las personas en movilidad.

“Tienen derecho a migrar, aún no hay cambios en la ley de migración, aún no hay cambios en la Constitución Política de los Estados Unidos por tanto el caminar no es un crimen, lo van hacer los compañeros, le pedimos a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo que ayude a las mujeres y niños migrantes y no los deje caminar que se les proporcione autobuses para llegar a la Ciudad de México”, expresó.