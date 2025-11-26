Sale coordinador de Robo de Vehículos de la FGE por presunta corrupción; suman siete mandos removidos en menos de un mes

José Hiram Cervantes Pérez, quien se desempeñaba como coordinador de la unidad de Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue separado de su cargo por presuntos actos de corrupción.

Por su parte, la dependencia encargada de la impartición de justicia en el estado confirmó su salida hasta la tarde de este martes al nombrar a Roberto Alfonso Espinoza como encargado de despacho. Sin embargo, la fiscalía ha evitado precisar si inició una investigación interna contra Cervantes Pérez.

Este movimiento se suma a la reciente separación de un grupo de mandos procedentes del Estado de México, con trayectoria priista, que llegaron a posiciones estratégicas tras el nombramiento de Idamis Pastor Betancourt como titular de la procuración de justicia en Puebla, y quienes habían sido previamente señalados por presuntos actos de extorsión.

Con ello, en menos de un mes, siete funcionarios adscritos a unidades esenciales para la procuración de justicia en el estado han sido removidos.

Pese a que la Fiscalía sostuvo que los seis anteriores renunciaron por motivos personales, también confirmó que el Departamento de Asuntos Internos inició investigaciones contra tres de ellos: Luis Antonio León Delgadillo, quien estaba al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (Feidai); Miguel Islas, titular de la Oficina de Recuperación de Bienes Ilícitos; y Jorge Malvaez, coordinador de la misma área.

Los otros tres funcionarios que dejaron su cargo a inicios de noviembre fueron Oswaldo Jiménez Juárez, titular de la Fiscalía Metropolitana de Puebla; Bonifacio Sergio Olivares, responsable de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro y Extorsión; y Diego Domínguez Idalias, quien había sido nombrado sustituto de León Delgadillo en la Feidai.

Para cubrir las vacantes resultantes de esta depuración, se determinó que el exmagistrado Fredy Erazo Juárez asumiera la Feidai. Además, Sandra González de Yta, quien se desempeñaba como directora general de Ciudad Modelo, fue designada encargada de la Fiscalía de Investigación Regional; José González Zepeda encabeza ahora la Fiscalía Especializada en Extorsión y Secuestro; José Luis Hernández González quedó al frente de la Fiscalía de Investigación Metropolitana; y Rubén Alberto Curiel Tejeda fue nombrado titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Además, esta misma tarde se confirmó el nombramiento de otros dos encargados de despacho, en adición a Alfonso Espinoza. Se trata de Jorge Alfredo Mena Villaseñor, coordinador General de Homicidios y Laura Beatriz Contreras Martínez, coordinadora de Flagrancia. Los tres tomarán posesión de sus nuevos cargos el próximo 1 de diciembre.

Desde julio pasado, la Fiscalía ha atravesado diversas “limpias internas” que han revelado la participación de funcionarios coludidos con organizaciones criminales, como ocurrió con quien fungía como comandante de la Fiscalía Especializada en Desapariciones, Alejandro Macuil Tláhuetl.

A este exmando se le señaló, tanto de manera pública como legal, por presuntos actos de corrupción y por su presunta colusión con Federico N., alias “El Patuleco”, detenido el pasado 10 de junio e investigado por la desaparición de al menos diez personas.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Macuil habría operado como su protector dentro de la institución, obstaculizando las indagatorias relacionadas con las desapariciones que señalaban a Federico N. como posible responsable.

Además, el pasado fin de semana se confirmó que el agente de dicha fiscalía, Víctor Antonio Cruz Martínez, identificado como cercano al excomandante hoy recluido, presentó su Cruz Martínez, identificado como cercano al excomandante hoy recluido, presentó su renuncia tras ausentarse de sus labores por más de una semana desde el pasado 13 de noviembre.

Pese a este comportamiento y a los señalamientos de colectivos de personas desaparecidas, la FGE aseguró que no existe ninguna investigación interna contra el exagente ni se ha presentado alguna denuncia penal en su contra.

